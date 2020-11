VIDEO: Jules Hesters rijdt de toptijd van Kenny De Ketele aan flarden

14:42 14 uur 42. De snelste ronde van Julie De Wilde:. De snelste ronde van Julie De Wilde:

14:40 14 uur 40. De Wilde onttroont Bossuyt. Mooi werk van Julie De Wilde. De amper 17-jarige renster had nog nooit op de piste van het Kuipke gereden, maar toch deed ze met een snelste rondje van 11"369 beter dan de 11"473 van Shari Bossuyt. "Ik weet niet goed wat ik moet verwachten, maar ik hoop me wel te amuseren", zei De Wilde voor ze aan haar taak begon. Achteraf reageerde ze zo: "Ik denk niet dat ik sneller ben dan Shari. Ik ging in de bocht te fel omhoog. Ben ik toch sneller? Oooh..." . De Wilde onttroont Bossuyt Mooi werk van Julie De Wilde. De amper 17-jarige renster had nog nooit op de piste van het Kuipke gereden, maar toch deed ze met een snelste rondje van 11"369 beter dan de 11"473 van Shari Bossuyt.



"Ik weet niet goed wat ik moet verwachten, maar ik hoop me wel te amuseren", zei De Wilde voor ze aan haar taak begon.



Achteraf reageerde ze zo: "Ik denk niet dat ik sneller ben dan Shari. Ik ging in de bocht te fel omhoog. Ben ik toch sneller? Oooh..."

14:15 14 uur 15. Ik hoop voor Gerben dat hij nog onder mijn tijd duikt. We weten allemaal van waar hij terugkeert na zijn val vorig jaar hier in Gent. Hij is zeker opnieuw in vorm, dat bewijst zijn 2e plaats in een massasprint in de Vuelta. Jules Hesters. Ik hoop voor Gerben dat hij nog onder mijn tijd duikt. We weten allemaal van waar hij terugkeert na zijn val vorig jaar hier in Gent. Hij is zeker opnieuw in vorm, dat bewijst zijn 2e plaats in een massasprint in de Vuelta. Jules Hesters

14:14 14 uur 14. Nog 1 kandidaat. Er is nog maar 1 renner die de tijd van Jules Hesters kan verbeteren. Zondag ziet u of Gerben Thijssen onder de chrono van de Europese kampioen afvalling bij de beloften kan duiken. . Nog 1 kandidaat Er is nog maar 1 renner die de tijd van Jules Hesters kan verbeteren. Zondag ziet u of Gerben Thijssen onder de chrono van de Europese kampioen afvalling bij de beloften kan duiken.

14:10 14 uur 10. De topprestatie van Jules Hesters:. De topprestatie van Jules Hesters:

14:06 14 uur 06. Hesters neemt de leiding over. Jules Hesters heeft de toptijd van Kenny De Ketele van de tabellen verdreven. De 22-jarige Gentenaar die op 2 kilometer van het Kuipke woont heeft een snelste ronde afgelegd in 9"332, goed voor een snelheid van 64,3 km/u. De Ketele legde zijn rondje af in 9"612. "Dit is een serieus verschil met Kenny. Ik ben er zeer content mee", reageert Hesters. . Hesters neemt de leiding over Jules Hesters heeft de toptijd van Kenny De Ketele van de tabellen verdreven. De 22-jarige Gentenaar die op 2 kilometer van het Kuipke woont heeft een snelste ronde afgelegd in 9"332, goed voor een snelheid van 64,3 km/u.



De Ketele legde zijn rondje af in 9"612. "Dit is een serieus verschil met Kenny. Ik ben er zeer content mee", reageert Hesters.

21-11-2020 21-11-2020.

15:12 15 uur 12. Ik vreesde voor een chrono in de 10 seconden. Dan vind ik 9"760 niet slecht voor een oude rakker. Met een goeie voorbereiding kan ik ze nog kloppen (lacht). Iljo Keisse (37). Ik vreesde voor een chrono in de 10 seconden. Dan vind ik 9"760 niet slecht voor een oude rakker. Met een goeie voorbereiding kan ik ze nog kloppen (lacht). Iljo Keisse (37)

15:09 15 uur 09. De poging van Iljo Keisse (9"760). De poging van Iljo Keisse (9"760)

15:04 15 uur 04. Ook Keisse bijt tanden stuk op chrono van De Ketele. Iljo Keisse is er niet in geslaagd om de toptijd van Kenny De Ketele te verbeteren. De Keizer van het Kuipke draait een rondje in 9"760, goed voor de 3e chrono. De Ketele blijft op 1 staan met 9"612, gevolgd door Fabio Van den Bossche (9"779). Morgen is het aan Jules Hesters, Europees kampioen afvalling bij de beloften. Moreno De Pauw, recordhouder van de baanronde in het Kuipke, schuift hem naar voren als favoriet. . Ook Keisse bijt tanden stuk op chrono van De Ketele Iljo Keisse is er niet in geslaagd om de toptijd van Kenny De Ketele te verbeteren. De Keizer van het Kuipke draait een rondje in 9"760, goed voor de 3e chrono.

De Ketele blijft op 1 staan met 9"612, gevolgd door Fabio Van den Bossche (9"779).

Morgen is het aan Jules Hesters, Europees kampioen afvalling bij de beloften. Moreno De Pauw, recordhouder van de baanronde in het Kuipke, schuift hem naar voren als favoriet.