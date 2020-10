WK mountainbike 2020 in Oostenrijk

Een diep ontgoochelde Vandersteen had op de streep meer dan een kwartier achterstand op de winnaar. Na een goeie start sloeg hij verschillende keren in de modder, waardoor hij ook mechanische problemen kreeg.

18 uur 36. Baaldag voor junior Jarne Vandersteen. De Duitser Lennart-Jan Krayer en de Oostenrijkse Mona Mitterwallner hebben de wereldtitels mountainbike crosscountry bij de junioren veroverd. De Belg Jarne Vandersteen viel letterlijk weg uit de top tien en finishte als 39e. Een diep ontgoochelde Vandersteen had op de streep meer dan een kwartier achterstand op de winnaar. Na een goeie start sloeg hij verschillende keren in de modder, waardoor hij ook mechanische problemen kreeg. .

Zaterdag kunt u op deze pagina naar het WK kijken. Om 12.15u zenden we de wedstrijd voor vrouwen (met Githa Michiels) uit. Om 14.45u is het aan de mannen (met Kevin Panhuyzen en Pierre De Froidmont).

14 uur 02. Kijk zaterdag naar het WK voor eliterenners. Zaterdag kunt u op deze pagina naar het WK kijken. Om 12.15u zenden we de wedstrijd voor vrouwen (met Githa Michiels) uit. Om 14.45u is het aan de mannen (met Kevin Panhuyzen en Pierre De Froidmont). .

UCI verplaatst WK mountainbike naar Leogang in Oostenrijk in oktober

Sven Nys: "Zorgen dat je op het einde nog wat batterij over hebt"

13:00

13 uur . WK mountainbike met Sven Nys. Deze week vormen de Oostenrijkse Alpen het decor voor het WK mountainbike. Hoe de Belgen het doen, kunt u op deze pagina volgen. Drievoudig Belgisch kampioen Jens Schuermans is er niet bij in Salzburger Land. Hij revalideert nog van een knieblessure. Wie wel aan de start staat, is Sven Nys (44). De voormalige crosskampioen maakt zijn comeback om van het racen met een elektrische mountainbike te proeven. Die wedstrijd staat woensdag op het programma. .