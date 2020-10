UCI verplaatst WK mountainbike naar Leogang in Oostenrijk in oktober

Sven Nys: "Zorgen dat je op het einde nog wat batterij over hebt"

13:00

13 uur . WK mountainbike met Sven Nys. Deze week vormen de Oostenrijkse Alpen het decor voor het WK mountainbike. Hoe de Belgen het doen, kunt u op deze pagina volgen. Drievoudig Belgisch kampioen Jens Schuermans is er niet bij in Salzburger Land. Hij revalideert nog van een knieblessure. Wie wel aan de start staat, is Sven Nys (44). De voormalige crosskampioen maakt zijn comeback om van het racen met een elektrische mountainbike te proeven. Die wedstrijd staat woensdag op het programma. .