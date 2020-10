Tom Pidcock kan het ook zonder batterij en wint WK mountainbike bij beloften

16:47

Tom Pidcock heeft vrijdag in het Oostenrijkse Leogang met brio de wereldtitel mountainbike crosscountry veroverd bij de renners onder de 23 jaar. Eerder deze week was het 21-jarige Britse talent ook al goed voor goud in de e-mountainbike. Pidcock, die eind september nog het WK op de weg bij de profs afwerkte, domineerde de beloftewedstrijd in Leogang: hij reed ondanks een mindere startpositie bijna het hele WK aan de leiding en had op de streep net geen twee minuten voorsprong op de Amerikaan Christopher Blevins. Brons ging naar de Zwitser Joel Roth.