Sarrou onttroont Schurter op WK mountainbike, Ferrand-Prévot heerst bij vrouwen

13:50 13 uur 50. Githa Michiels wordt 25e. Githa Michiels is op het modderachtige parcours 25e geworden op meer dan 12 minuten van Ferrand-Prévot. Na twee rondes kwam Michiels nog door als 13 e , maar langzaam zakte ze wat weg. In de slotronde verloor ze haar plaats in de top 20. Buiten beeld had ze mogelijk iets voor.

13:45 13 uur 45. Ferrand-Prévot is van andere planeet op WK Mountainbike, nagelbijter voor zilver. Pauline Ferrand-Prévot heeft zichzelf opgevolgd als wereldkampioene cross-country. De Française reed al in de eerste ronde weg van haar concurrentes en liet er geen enkel moment twijfel over bestaan wie de beste was in Oostenrijk. Ze won met 3'01"voorsprong op de nummers twee en drie. De strijd voor plaatsen twee en drie was wel een echte thriller. Drie rensters vochten om twee plaatsen. Rebecca McConnell (Australië) reed 4 van de 5 rondes alleen in tweede positie. Achter haar vochten Eva Lechner (Italië) en Sina Frei (Zwitserland) lange tijd voor plaats drie, maar in de voorlaatste ronde liet de Italiaanse de Zwitserse Frei achter en ging alleen op zoek naar McConnell. Bij het ingaan van de laatste ronde was het verschil tussen McConnell en Lechner zo goed als gedicht. Er volgde een bijzonder spannend duel voor zilver, dat pas op de finishlijn in de sprint gewonnen werd door Lechner.



12:10 12 uur 10. Ceylin Alvarado wordt 3e bij de u23, Detilleux 7e. Veldritwereldkampioene Ceylin Alvarado heeft zaterdag de bronzen medaille veroverd bij de U23. De Nederlandse moest wel bijna drie minuten toegeven op de nieuwe wereldkampioene, de Franse Loana Lecomte. De Belgische Emeline Detilleux werd zevende. Meer verrassend was de zilveren medaille van de amper 19-jarige Hongaarse Kata Blanka Vas, een renster die in België eveneens haar naam kon maken in het veldrijden.

