Prudhomme: "Tour van 2021 zal 4 à 5 mogelijke waaierritten tellen"

23:47 23 uur 47. "Een meer klassieke eerste week". Tour-baas Christian Prudhomme heeft al wat meer info prijsgegeven over het Tour-parcours. "We zullen een iets meer klassieke 1e week krijgen dan dit jaar", vertelt de Tour-baas aan Le Parisien. "Door de start in Nice zaten we dit jaar meteen in de bergen. Volgend jaar is de Tour-start in Brest. De Bretoense heuvels zijn de Alpen niet. Maar we hebben wel enkele interessante heuvels gevonden." . "Een meer klassieke eerste week" Tour-baas Christian Prudhomme heeft al wat meer info prijsgegeven over het Tour-parcours. "We zullen een iets meer klassieke 1e week krijgen dan dit jaar", vertelt de Tour-baas aan Le Parisien.

"Door de start in Nice zaten we dit jaar meteen in de bergen. Volgend jaar is de Tour-start in Brest. De Bretoense heuvels zijn de Alpen niet. Maar we hebben wel enkele interessante heuvels gevonden."

23:42 23 uur 42. We zullen in de eerste 10 etappes veel spelen met de wind. De voorbije jaren leverde dat veel spektakel op. Er zullen in de komende Tour 4 à 5 ritten zijn waarin de wind brokken kan maken. Tour-baas Christian Prudhomme tegen Le Parisien. We zullen in de eerste 10 etappes veel spelen met de wind. De voorbije jaren leverde dat veel spektakel op. Er zullen in de komende Tour 4 à 5 ritten zijn waarin de wind brokken kan maken. Tour-baas Christian Prudhomme tegen Le Parisien

08:02 08 uur 02. Maakt Remco Evenepoel zijn debuut? De vraag die op ieders lippen ligt, is of het een Tour wordt voor Remco Evenepoel. Het 20-jarige wonderkind zou dit jaar groterondedebuut maken in de Giro, maar en val in Lombardije dwarsboomde die plannen. Wordt het volgend jaar de Tour dan? Die kans bestaat, zeker als de Ronde van Frankrijk Evenepoel voldoende tijdritkilometers voorschotelt. . Maakt Remco Evenepoel zijn debuut? De vraag die op ieders lippen ligt, is of het een Tour wordt voor Remco Evenepoel. Het 20-jarige wonderkind zou dit jaar groterondedebuut maken in de Giro, maar en val in Lombardije dwarsboomde die plannen.

Wordt het volgend jaar de Tour dan? Die kans bestaat, zeker als de Ronde van Frankrijk Evenepoel voldoende tijdritkilometers voorschotelt.