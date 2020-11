2 keer Mont Ventoux en 58 km tegen de klok, ontdek het Tour-parcours van 2021

Het Tour-parcours in een notendop:

1e gele trui is op papier voor een puncher

2 individuele tijdritten, samen goed voor 58 km

6 bergritten, waarvan 3 aankomsten bergop (Tignes, col du Portet en Luz Ardiden)

8 vlakke etappes

Mont Ventoux wordt 2 keer beklommen in zelfde rit, maar aankomst ligt na afdaling

Week 1: punchers vechten om geel

De Tour start op zaterdag 26 juni in Bretagne, dat het decor vormt voor de eerste 4 etappes. De punchers mogen de eerste 2 dagen naar gele glorie zoeken. In de 2e etappe ligt de finish trouwens op Mûr-de-Bretagne, die 2 keer wordt beklommen. Dag 3 en 4 is voor de sprinters, als de wind geen rol speelt. Na de passage door Bretagne volgt een tijdrit van 27 km op de 5e dag. Vervolgens zijn er 2 overgangsritten voor de baroudeurs. De 7e rit is meteen de langste etappe in deze Tour, met 248 km. In het weekend voor de 1e rustdag trekt het Tour-peloton de Alpen in. Op zaterdag ligt de aankomst in Le Grand Bornand na een afdaling. Daags nadien volgt de 1e aankomst bergop in Tignes, waar in 2019 de Tour de finish niet haalde door noodweer en modderstromen.

Verovert Van Aert in de openingsweek de gele trui?

Week 2: twee keer Mont Ventoux en listige etappes

Na de rustdag in de Alpen volgt een etappe naar Valence voor de sprinters. Maar in de Rhône-vallei kan de wind het peloton wel in stukken en brokken kappen. Een dag later staat de Mont Ventoux 2 keer op het programma. De aankomst ligt niet op de top, maar in Malaucène wegens werkzaamheden aan een nationaal natuurpark. Vervolgens staan enkele listige ritten naar Nîmes en Carcassonne gepland. Maar ook hier kan de wind er anders over beslissen. In het weekend trekt de karavaan naar de Pyreneeën met de zaterdagrit van Carcassonne naar Quillan als aperitiefje: voer voor aanvallers. Net voor de 2e rustdag gaat men even buiten Frankrijk en ligt de finish in Andorra. Niet bergop, maar na de afdaling van de Col de Beixalis. Onderweg doet de Tour daar ook het hoogste punt aan: de Port d'Envalira op 2.408 meter hoogte.

De Mont Ventoux springt in het oog in de 2e week.

Week 3: twee aankomsten bergop en tijdrit van 31 km

Daags na de rustdag moet het peloton opnieuw klimmen in de rit naar Saint Gaudens. Een etappe voor de vluchters. Een dag later zijn alle ingrediënten aanwezig voor een klimpspektakel op Quatorze Juillet. Onderweg moeten de renners de Peyresourde en col de Val Louron-Azet temmen. De aankomst ligt boven op de Col du Portet.

De laatste bergetappe valt op donderdag met een aankomst bergop, namelijk op Luz Ardiden. Zoals zo vaak ligt het zwaartepunt van de Tour dus in de 3e week met dus 2 opeenvolgende aankomsten bergop.

Vrijdag mogen de sprinters het nog eens proberen, op zaterdag wacht een 2e tijdrit van Libourne naar Saint-Emilion over 31 kilometer. De slotparade is traditioneel in Parijs.