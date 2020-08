LIVESTREAM: Kijk nu naar de ploegenpresentatie van de Tour de France

19:13 19 uur 13. Astana. Astana maakte dit seizoen indruk in zowat elke koers waarin het aan de start kwam. Zoek niet naar Fuglsang, want die kiest voor de Giro. Miguel Angel Lopez mag het voor de eerste keer in de Tour de France proberen. . Astana Astana maakte dit seizoen indruk in zowat elke koers waarin het aan de start kwam. Zoek niet naar Fuglsang, want die kiest voor de Giro. Miguel Angel Lopez mag het voor de eerste keer in de Tour de France proberen.

19:08 19 uur 08. Bora-Hansgrohe. Peter Sagan is de eerste renner die een speciale entree krijgt. Terecht ook als zevenvoudige groene trui. Bora-Hansgrohe heeft nochtans een ploeg die vooral in de bergen goed uit de voeten moet kunnen, met nummer 4 Buchmann als speerpunt. Net als bij Schachmann komt Buchmann wel gehavend aan de start.

19:07 19 uur 07. Ik kom hier in een goeie conditie. Ik zal proberen het maximum eruit te halen. Peter Sagan.

19:03 19 uur 03. CCC. Veel aandacht bij de voorstelling van CCC voor Greg Van Avermaet, op wie zoals altijd weer veel druk komt te liggen. Voor het klassement is het misschien uitkijken naar de Rus Zakarin, al is het gissen naar zijn vorm.

19:01 19 uur 01. Meerdere azen bij EF. Jens Keukeleire heeft het naar zijn zin blijkbaar, want hij lacht zijn tanden bloot bij de voorstelling. Hij weet zich omringd door heel wat Colombiaanse toppers die vooral in de bergen sterk voor de dag kunnen komen: Dauphiné-winnaar Martinez, Uran en Higuita.

18:58 18 uur 58. Debutant Israel Start-Up Nation. Met Israel Start-Up Nation zien we de eerste twee Belgen op het podium: Ben Hermans en Tom Van Asbroeck. Dan Martin is de man voor het klassement, André Greipel kon misschien nog eens een geweldige sprint uit zijn oude knoken schudden.

18:54 18 uur 54. Terwijl de klank het nog altijd laat afweten, worden we vergast op een eerste kunstzinnig intermezzo, met name een dansgroep. . Terwijl de klank het nog altijd laat afweten, worden we vergast op een eerste kunstzinnig intermezzo, met name een dansgroep.

18:52 18 uur 52. NTT. Ook NTT is het podium opgekomen. Wie we makkelijk zullen herkennen deze Tour is Europees kampioen Nizzolo. Hij draagt sinds woensdag de sterrentrui. Kan zijn ster straks ook fonkelen in de Tour? Klassementsmannen hebben de Zuid-Afrikanen niet echt of iemand moet nog geloven in een late opflakkering van Kreuziger of Pozzovivo.



Klassementsmannen hebben de Zuid-Afrikanen niet echt of iemand moet nog geloven in een late opflakkering van Kreuziger of Pozzovivo.

18:51 18 uur 51. Problemen met de klank. We zijn er stilaan aan gewend: in 2020 loopt werkelijk alles fout. Bij de voorstelling van de eerste ploeg valt de microfoon uit van de ceremoniemeester. We kunnen enkel raden welke opzwepende woorden hij over het publiek uitstrooit. . Problemen met de klank We zijn er stilaan aan gewend: in 2020 loopt werkelijk alles fout. Bij de voorstelling van de eerste ploeg valt de microfoon uit van de ceremoniemeester. We kunnen enkel raden welke opzwepende woorden hij over het publiek uitstrooit.

18:50 Er werden toch enkele tientallen fans toegelaten. 18 uur 50. Er werden toch enkele tientallen fans toegelaten

18:49 18 uur 49. Arkéa-Samsic. Arkéa-Samsic mag de spits afbijten. Hun speerpunt is Nairo Quintana.

18:48 Quintana zwaait naar het publiek. 18 uur 48. Quintana zwaait naar het publiek

18:42 18 uur 42. De burgemeester heeft zijn openingswoordje achter de rug en nu neemt Tourbaas Christian Prudhomme de fakkel over. Beiden sparen ze - naar goeie Franse gewoonte - de grote woorden en pathos niet. . De burgemeester heeft zijn openingswoordje achter de rug en nu neemt Tourbaas Christian Prudhomme de fakkel over. Beiden sparen ze - naar goeie Franse gewoonte - de grote woorden en pathos niet.

18:37 18 uur 37. De voorstelling begint met een ode aan Nice, zaterdag en zondag zowel de start- als finishplaats voor de eerste twee etappes. . De voorstelling begint met een ode aan Nice, zaterdag en zondag zowel de start- als finishplaats voor de eerste twee etappes.