Zoon van ex-prof Erik Dekker vanaf 2021 bij Jumbo-Visma

17 uur 43. David Dekker, zoon van Erik Dekker, wordt prof bij Jumbo-Visma. De 22-jarige David Dekker, zoon van oud-prof Erik Dekker, wordt vanaf 2021 prof bij Jumbo-Visma. Hij ondertekende er een contract voor twee jaar. Nu maakt hij als belofte nog deel uit van SEG Racing Academy. De talentvolle sprinter won vorig jaar de Nederlandse titel en dit seizoen, voor de coronastop, de Ster van Zwolle en de Dorpenomloop Rucphen in eigen land. "Ik hoop me de komende jaren te kunnen focussen op het sprinten. Van een grote sprinter als Dylan Groenewegen kan ik veel leren", vertelt Dekker Dekker reageert opgetogen: "Ik ben erg blij dat ik bij Team Jumbo-Visma heb ondertekend. Naast het feit dat het een Nederlandse ploeg is, groeit het team enorm. Momenteel is deze ploeg één van de betere teams in de World Tour." De Noord-Brabander gaat zo zijn vader een beetje achterna. Erik Dekker reed namelijk zijn volledige carrière bij het Nederlandse team Rabobank, voorloper van Jumbo-Visma. .