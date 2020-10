Wielertransfers: Zuid-Afrikaanse kampioen Gibbons verhuist naar UAE Team Emirates

11:34 11 uur 34. Zuid-Afrikaanse kampioen Gibbons verhuist naar UAE Team Emirates. UAE Team Emirates heeft de Zuid-Afrikaanse kampioen op de weg Ryan Gibbons (26) aangetrokken. Hij ondertekende een contract voor 2 seizoenen. Gibbons komt over van NTT Pro Cycling, waar hij ploegmaat was van Victor Campenaerts. Hij is na de Italiaan Matteo Trentin (CCC) en de Pool Rafal Majka (BORA-hansgrohe) de derde aanwinst van UAE Team Emirates. Ploegmanager Mauro Gianetti prijst zijn veelzijdigheid. "Ryan is een veelzijdige renner die zich bewezen heeft als een heel dynamische en sterke ploegspeler. De voorbije jaren heeft hij veel vooruitgang geboekt en we hopen dat hij die progressie in onze ploeg blijft maken." . Zuid-Afrikaanse kampioen Gibbons verhuist naar UAE Team Emirates UAE Team Emirates heeft de Zuid-Afrikaanse kampioen op de weg Ryan Gibbons (26) aangetrokken. Hij ondertekende een contract voor 2 seizoenen. Gibbons komt over van NTT Pro Cycling, waar hij ploegmaat was van Victor Campenaerts.

Hij is na de Italiaan Matteo Trentin (CCC) en de Pool Rafal Majka (BORA-hansgrohe) de derde aanwinst van UAE Team Emirates.

Ploegmanager Mauro Gianetti prijst zijn veelzijdigheid. "Ryan is een veelzijdige renner die zich bewezen heeft als een heel dynamische en sterke ploegspeler. De voorbije jaren heeft hij veel vooruitgang geboekt en we hopen dat hij die progressie in onze ploeg blijft maken."



26-10-2020 26-10-2020.

26-10-2020. 14:54 14 uur 54. AG2R versterkt zich met O'Connor. 2 dagen na zijn ritzege in de Giro heeft Ben O'Connor nog meer nieuws te melden. De 24-jarige Australiër ruilt NTT volgend seizoen voor AG2R-Citroën. O'Connor moet er deels het vertrek opvangen van ronderenners Romain Bardet en Pierre Latour.

14:51 14 uur 51. Ik heb bewezen dat ik kan winnen in de WorldTour. Nu wil ik nog beter worden in rittenkoersen, ik wil regelmatiger presteren en nog meer etappes winnen. Ben O'Connor

14:49 14 uur 49. Ben O'Connor zegeviert in 17e Giro-rit, De Gendt wordt 3e. Ben O'Connor zegeviert in 17e Giro-rit, De Gendt wordt 3e

23-10-2020 23-10-2020.

23-10-2020. 19:38 19 uur 38. Vuillermoz naar andere Franse ploeg. De Franse wielrenner Alexis Vuillermoz stapt over van AG2R naar Team Total Direct Energie. Vuillermoz (32) ondertekende een contract voor twee seizoenen. De puncher behaalde zijn mooiste zege in 2015, toen hij een rit in de Ronde van Frankrijk won. Twee jaar later werd hij 13e in de eindstand van de Tour. In de voorbije editie finishte hij als 35e.

21-10-2020. 11:49 11 uur 49. Battaglin keert terug naar Bardiani. Enrico Battaglin keert vanaf 1 januari 2021 terug naar het Italiaanse procontinentale team Bardiani CSF Faizanè. De 30-jarige Italiaan, 3-voudig ritwinnaar in de Giro, was tussen 2013 en 2015 al actief voor het team. Hij ondertekende een overeenkomst voor 1 jaar. Na zijn vertrek eind 2015 volgden passages bij LottoNL-Jumbo (2016-2018), Katjoesja (2019) en Bahrain-McLaren (2020). De Italiaan telt 4 profoverwinningen. Hij won de Coppa Sabatini in 2011 en 3 etappes in de Giro, telkens eentje in 2013, 2014 en 2018. Momenteel is hij ook aan de slag in de Ronde van Italië. Gisteren werd hij 3e in de 16e rit.

Na zijn vertrek eind 2015 volgden passages bij LottoNL-Jumbo (2016-2018), Katjoesja (2019) en Bahrain-McLaren (2020).

De Italiaan telt 4 profoverwinningen. Hij won de Coppa Sabatini in 2011 en 3 etappes in de Giro, telkens eentje in 2013, 2014 en 2018. Momenteel is hij ook aan de slag in de Ronde van Italië. Gisteren werd hij 3e in de 16e rit.

21-10-2020 21-10-2020.

21-10-2020. 12:33 12 uur 33. Majka wordt ploegmaat van Pogacar. Rafal Majka (31) zal de komende 2 seizoenen voor UAE Team Emirates rijden. De Poolse klimmer moet er Tour-winnaar Tadej Pogacar bijstaan. Dat heeft de WorldTour-formatie maandag bekendgemaakt. Majka, sinds 2017 bij BORA-hansgrohe, rijdt momenteel de Giro. Daarin staat hij op de 6e plaats, met nog 6 ritten te gaan. De tweevoudige winnaar van het bergklassement in de Ronde van Frankrijk (2014, 2016) werd in 2015 3e in de Vuelta. "Met Rafal krijgt onze groep klimmers een enorme boost", zegt ploegleider Mauro Gianetti. "Hij zal niet alleen Tadej Pogacar bijstaan, hij zal ook voor zijn persoonlijke ambities kunnen gaan." Ik ben heel blij met deze kans op dit moment in mijn carrière", reageert Majka zelf. "Ik zal voor Pogacar werken wanneer dat nodig is, maar ik zal ook mijn kans wagen in wedstrijden als Tirreno-Adriatico, de Ronde van Zwitserland en de Vuelta, waar ik gewoonlijk in vorm ben." Majka laat verder optekenen dat hij nog op een WK-medaille mikt, na zijn bronzen medaille op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. De Pool eindigde toen achter Greg Van Avermaet en de Deen Jakob Fuglsang.

Majka, sinds 2017 bij BORA-hansgrohe, rijdt momenteel de Giro. Daarin staat hij op de 6e plaats, met nog 6 ritten te gaan. De tweevoudige winnaar van het bergklassement in de Ronde van Frankrijk (2014, 2016) werd in 2015 3e in de Vuelta.

"Met Rafal krijgt onze groep klimmers een enorme boost", zegt ploegleider Mauro Gianetti. "Hij zal niet alleen Tadej Pogacar bijstaan, hij zal ook voor zijn persoonlijke ambities kunnen gaan."

Ik ben heel blij met deze kans op dit moment in mijn carrière", reageert Majka zelf. "Ik zal voor Pogacar werken wanneer dat nodig is, maar ik zal ook mijn kans wagen in wedstrijden als Tirreno-Adriatico, de Ronde van Zwitserland en de Vuelta, waar ik gewoonlijk in vorm ben."

Majka laat verder optekenen dat hij nog op een WK-medaille mikt, na zijn bronzen medaille op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. De Pool eindigde toen achter Greg Van Avermaet en de Deen Jakob Fuglsang.

