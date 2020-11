Wielertransfers: Van Aert ziet knecht vertrekken, nieuw team voor Bo Hagen

16:52 16 uur 52. Van der Hoorn ruilt Jumbo-Visma voor BEAT Cycling. Na 2 seizoenen bij Jumbo-Visma moet Taco van der Hoorn 2 stappen terugzetten. De 26-jarige Nederlander rijdt vanaf volgend seizoen voor BEAT Cycling, een Nederlands continentaal team. Van der Hoorn was in de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem nog een nuttige knecht voor Wout van Aert. In 2018 won hij nog een etappe in de BinckBank Tour, in 2017 klopte Van der Hoorn Van Aert in de Schaal Sels. "Ik wil volgend seizoen weer laten zien dat ik nog wedstrijden kan winnen", vertelt Van der Hoorn over zijn overstap. . Van der Hoorn ruilt Jumbo-Visma voor BEAT Cycling Na 2 seizoenen bij Jumbo-Visma moet Taco van der Hoorn 2 stappen terugzetten. De 26-jarige Nederlander rijdt vanaf volgend seizoen voor BEAT Cycling, een Nederlands continentaal team.

Van der Hoorn was in de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem nog een nuttige knecht voor Wout van Aert. In 2018 won hij nog een etappe in de BinckBank Tour, in 2017 klopte Van der Hoorn Van Aert in de Schaal Sels.



"Ik wil volgend seizoen weer laten zien dat ik nog wedstrijden kan winnen", vertelt Van der Hoorn over zijn overstap.

16:04 16 uur 04. Hagen naar Total Direct Energie. Total Direct Energie heeft zijn 2e wintertransfer van de dag aangekondigd. Enkele uren nadat de komst van de Brit Chris Lawless (Ineos) werd bekendgemaakt, werd ook Edvald Boasson Hagen gepresenteerd. De 33-jarige Noor komt over van NTT en ondertekende bij het Franse team een contract voor 1 seizoen. Hagen zal bij Total Direct Energie een speerpunt worden in de klassiekers. De hoogdagen van de Noor lijken wel al een tijdje achter de rug te liggen. Vroeg in zijn carrière won hij Gent-Wevelgem (2009), de Vattenfall Cyclassics (2010) en 2 Tour-etappes in 2011. Ook in 2017 won Hagen een Tour-rit.

De 33-jarige Noor komt over van NTT en ondertekende bij het Franse team een contract voor 1 seizoen. Hagen zal bij Total Direct Energie een speerpunt worden in de klassiekers.

De hoogdagen van de Noor lijken wel al een tijdje achter de rug te liggen. Vroeg in zijn carrière won hij Gent-Wevelgem (2009), de Vattenfall Cyclassics (2010) en 2 Tour-etappes in 2011. Ook in 2017 won Hagen een Tour-rit.



16:02 16 uur 02. Ik wil nog zoveel mogelijk winnen. Ik hoop de klassiekers te mogen rijden en voor ritzeges te gaan in de Tour. Daarnaast wil ik ook mijn ploegmaten helpen. . Edvald Boasson Hagen trekt naar Total Direct Energie.

13:52 13 uur 52. Total Direct Energie trekt Lawless aan van Ineos. Total Direct Energie trekt snelle man Christopher Lawless voor 1 jaar aan. De 25-jarige Brit komt over Ineos Grenadiers. Lawless snoepte vorig jaar, net voor de neus van Greg Van Avermaet, de eindzege mee in de Ronde van Yorkshire. Een jaar eerder, in 2018, won hij een rit in de Internationale Wielerweek. Hij werd ook al 2 keer 3e in de Scheldeprijs. De Brit reed tijdens zijn eerste 3 profseizoenen voor Team Sky en Ineos. Total Direct Energie wordt zijn eerste buitenlands avontuur. "En daar kijk ik enorm naar uit", zei Lawless op de teamwebsite. "Het wordt een beetje een stap in het onbekende. Ik reed altijd voor Engelstalige teams. Ik wil komend seizoen sterker worden in de klassiekers. Aan de zijde van Niki Terpstra zal ik veel kunnen bijleren."

Lawless snoepte vorig jaar, net voor de neus van Greg Van Avermaet, de eindzege mee in de Ronde van Yorkshire. Een jaar eerder, in 2018, won hij een rit in de Internationale Wielerweek. Hij werd ook al 2 keer 3e in de Scheldeprijs. De Brit reed tijdens zijn eerste 3 profseizoenen voor Team Sky en Ineos. Total Direct Energie wordt zijn eerste buitenlands avontuur.

"En daar kijk ik enorm naar uit", zei Lawless op de teamwebsite. "Het wordt een beetje een stap in het onbekende. Ik reed altijd voor Engelstalige teams. Ik wil komend seizoen sterker worden in de klassiekers. Aan de zijde van Niki Terpstra zal ik veel kunnen bijleren."

09:13 09 uur 13. Bert De Backer rijdt ook in 2021 voor B&B Hotels-Vital Concept. Bert De Backer blijft komend seizoen dan toch aan boord bij B&B Hotels-Vital Concept. Onze 36-jarige landgenoot moest lang wachten op een contractverlenging, maar gaat in 2021 toch zijn 4e seizoen in bij het Franse ProTeam. Voordien reed hij 9 jaar voor Sunweb en voorgangers Skil-Shimano, Argos-Shimano, Giant-Shimano en Giant-Alpecin. De Backer legde op de website van zijn team uit hoe de lockdown hem aan het denken zette. "Ik besefte dat ik nog steeds veel plezier beleefde aan het trainen. Dat plezier heb ik ook tijdens het rijden van wedstrijden, een goed teken op je 36e." Hij hoopt in 2021 opnieuw aan de start te verschijnen van zijn favoriete klassieker, Parijs-Roubaix. "Iedereen kent mijn liefde voor die wedstrijd. Ik zal verder wellicht opnieuw nuttig proberen te zijn bij de sprintvoorbereiding. En ik zal jonge renners blijven bijstaan. Dat is al jaren mijn job en daar haal ik veel voldoening uit." De Backer, die geregeld als analist in Vive le Vélo zit, telt één profzege op zijn palmares, de GP Jef Scherens in 2013.

De Backer legde op de website van zijn team uit hoe de lockdown hem aan het denken zette. "Ik besefte dat ik nog steeds veel plezier beleefde aan het trainen. Dat plezier heb ik ook tijdens het rijden van wedstrijden, een goed teken op je 36e."

Hij hoopt in 2021 opnieuw aan de start te verschijnen van zijn favoriete klassieker, Parijs-Roubaix. "Iedereen kent mijn liefde voor die wedstrijd. Ik zal verder wellicht opnieuw nuttig proberen te zijn bij de sprintvoorbereiding. En ik zal jonge renners blijven bijstaan. Dat is al jaren mijn job en daar haal ik veel voldoening uit."

De Backer, die geregeld als analist in Vive le Vélo zit, telt één profzege op zijn palmares, de GP Jef Scherens in 2013.



17-11-2020 17-11-2020.