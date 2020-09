Wielertransfers: Tom Bohli ruilt UAE Emirates voor Cofidis

11:53

11 uur 53. Gregor Mühlberger ruilt BORA-hansgrohe voor Movistar. Gregor Mühlberger zet zijn loopbaan vanaf 2021 verder bij de Spaanse ploeg Movistar. De 26-jarige Oostenrijker komt over van BORA-hansgrohe en ondertekent een contract voor drie seizoenen. Mühlberger moet Movistar versterken in de grote rondes. De voorbije maand was hij aan zet in de Tour de France, maar hij moest ziek de strijd staken in de elfde rit. Hij telt zes profzeges, waarbij een etappe in de BinckBank Tour van 2018. Eerder haalde Movistar al voor 2021 de Spanjaard Ivan Garcia Cortina (Bahrain-McLaren). .