Wielertransfers: talent uit ploeg Axel Merckx naar Sport Vlaanderen-Baloise

20:24 20 uur 24. Jens Reynders prof bij Sport Vlaanderen-Baloise. Naast Arne Marit, Ward Vanhoof en Rune Herregodts verwelkomt Sport Vlaanderen-Baloise volgend seizoen ook Jens Reynders. De 22-jarige belofte maakt de overstap van Hagens Berman Axeon, de Amerikaanse opleidingsploeg van Axel Merckx.

Reynders heeft aanleg voor het eendagswerk. Vorig jaar eindigde hij 3e in zowel Parijs-Roubaix als Gent-Wevelgem voor beloften. Reynders heeft bij Sport Vlaanderen-Baloise zijn krabbel gezet onder een contract van 2 jaar.

12-10-2020 12-10-2020.

12:28 12 uur 28. Van Gils en Pool Malecki versterken Lotto-Soudal. Lotto-Soudal zet de verjonging voort. De Belgische formatie heeft onze 20-jarige landgenoot Maxim Van Gils en de 24-jarige Pool Kamil Malecki binnengehaald voor de komende 2 seizoenen.

Malecki maakt de overstap van CCC. Dit jaar eindigde hij 6e in de Ronde van Polen, waar hij ook 1 dag de leiderstrui droeg. "Je kan me gerust een allrounder noemen. Ik hou vooral van de klassiekers en de kortere rittenkoersen", zegt Malecki, die vandaag van start gaat in de Giro.

Klimtalent Van Gils reed de afgelopen jaren bij de belofteploeg van Lotto-Soudal. Als junior won hij de Alpenklassieker. Als belofte won hij vorig seizoen een rit in de Ronde van Navarra en werd hij 2 keer 2e in ritten van de Giro delle Valle d'Aosta. Die lijn trok Van Gils door in 2020: beste jongere en 3e in de eindstand van de Tour de Savoie Mont Blanc.

03-10-2020 03-10-2020.

11:46 11 uur 46. Tom Bohli rijdt volgend jaar voor Cofidis. De Zwitser Tom Bohli verlaat UAE Team Emirates voor het Franse Cofidis . Hij ondertekende er een contract voor twee seizoenen. Bohli, 26, wordt door Cofidis als "een goeie rouleur" omschreven, en zal worden ingeschakeld in de sprinttrein voor Elia Viviani. Bij Emirates vervult hij een gelijkaardige rol voor Fernando Gaviria.





25-09-2020 25-09-2020.

11:53 11 uur 53. Gregor Mühlberger ruilt BORA-hansgrohe voor Movistar. Gregor Mühlberger zet zijn loopbaan vanaf 2021 verder bij de Spaanse ploeg Movistar. De 26-jarige Oostenrijker komt over van BORA-hansgrohe en ondertekent een contract voor drie seizoenen.

Mühlberger moet Movistar versterken in de grote rondes. De voorbije maand was hij aan zet in de Tour de France, maar hij moest ziek de strijd staken in de elfde rit. Hij telt zes profzeges, waarbij een etappe in de BinckBank Tour van 2018.

Eerder haalde Movistar al voor 2021 de Spanjaard Ivan Garcia Cortina (Bahrain-McLaren).

11:52 11 uur 52. Gregor Mühlberger in actie in de Tour.

22-09-2020 22-09-2020.