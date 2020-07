11:17

Bora-Hansgrohe legt Schachmann langer vast. Duits kampioen Maximilian Schachmann rijdt nog vier jaar langer rond in het wielershirt van Bora-Hansgrohe. Ook de Oostenrijker Lukas Pöstlberger en de Italiaan Cesare Benedetti hebben hun contract verlengd. Schachmann (26) stapte eind 2018 over van Quick.Step en won dit seizoen Parijs-Nice. In 2019 stond hij op het podium van Luik-Bastenaken-Luik (3e) en werd hij vijfde in de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race.