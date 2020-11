Wielertransfers: Roman Kreuziger vindt onderdak bij Gazprom-RusVelo

10:59 10 uur 59. Kreuziger zet kribbel bij Gazprom-RusVelo. De Tsjechische renner Roman Kreuziger (34) heeft een eenjarig contract ondertekend bij Gazprom-RusVelo. Dat heeft de Russische formatie woensdag bekendgemaakt. De winnaar van de Amstel Gold Race 2013 verlaat NTT. Met Kreuziger haalt Gazprom-RusVelo heel wat ervaring binnen. De Tsjech reed 18 grote rondes. In 2008 behaalde hij met de eindzege in de Ronde van Zwitserland zijn eerste grote overwinning, nadien volgden nog onder meer de Clasica San Sebastian en de Ronde van Romandië in 2009, een rit in de Giro in 2012 en de Amstel Gold Race in 2013. . Kreuziger zet kribbel bij Gazprom-RusVelo De Tsjechische renner Roman Kreuziger (34) heeft een eenjarig contract ondertekend bij Gazprom-RusVelo. Dat heeft de Russische formatie woensdag bekendgemaakt. De winnaar van de Amstel Gold Race 2013 verlaat NTT.

Met Kreuziger haalt Gazprom-RusVelo heel wat ervaring binnen. De Tsjech reed 18 grote rondes. In 2008 behaalde hij met de eindzege in de Ronde van Zwitserland zijn eerste grote overwinning, nadien volgden nog onder meer de Clasica San Sebastian en de Ronde van Romandië in 2009, een rit in de Giro in 2012 en de Amstel Gold Race in 2013.

10:57 10 uur 57. Er zijn veel sterke renners op de markt. Ik apprecieer enorm dat ik een plaats krijg in het team. Ik zal mijn ervaring delen met de jonge renners. Ik hoop te kunnen deelnemen aan de Giro en mijn favoriete Ardennenklassiekers. Ook de Olympische Spelen zijn een belangrijk doel. Roman Kreuziger.

18-11-2020

16:52 16 uur 52. Van der Hoorn ruilt Jumbo-Visma voor BEAT Cycling. Na 2 seizoenen bij Jumbo-Visma moet Taco van der Hoorn 2 stappen terugzetten. De 26-jarige Nederlander rijdt vanaf volgend seizoen voor BEAT Cycling, een Nederlands continentaal team.

Van der Hoorn was in de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem nog een nuttige knecht voor Wout van Aert. In 2018 won hij nog een etappe in de BinckBank Tour, in 2017 klopte Van der Hoorn Van Aert in de Schaal Sels.

"Ik wil volgend seizoen weer laten zien dat ik nog wedstrijden kan winnen", vertelt Van der Hoorn over zijn overstap.

Van der Hoorn was in de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem nog een nuttige knecht voor Wout van Aert. In 2018 won hij nog een etappe in de BinckBank Tour, in 2017 klopte Van der Hoorn Van Aert in de Schaal Sels.



"Ik wil volgend seizoen weer laten zien dat ik nog wedstrijden kan winnen", vertelt Van der Hoorn over zijn overstap.

16:04 16 uur 04. Hagen naar Total Direct Energie. Total Direct Energie heeft zijn 2e wintertransfer van de dag aangekondigd. Enkele uren nadat de komst van de Brit Chris Lawless (Ineos) werd bekendgemaakt, werd ook Edvald Boasson Hagen gepresenteerd.

De 33-jarige Noor komt over van NTT en ondertekende bij het Franse team een contract voor 1 seizoen. Hagen zal bij Total Direct Energie een speerpunt worden in de klassiekers.

De hoogdagen van de Noor lijken wel al een tijdje achter de rug te liggen. Vroeg in zijn carrière won hij Gent-Wevelgem (2009), de Vattenfall Cyclassics (2010) en 2 Tour-etappes in 2011. Ook in 2017 won Hagen een Tour-rit.

De 33-jarige Noor komt over van NTT en ondertekende bij het Franse team een contract voor 1 seizoen. Hagen zal bij Total Direct Energie een speerpunt worden in de klassiekers.

De hoogdagen van de Noor lijken wel al een tijdje achter de rug te liggen. Vroeg in zijn carrière won hij Gent-Wevelgem (2009), de Vattenfall Cyclassics (2010) en 2 Tour-etappes in 2011. Ook in 2017 won Hagen een Tour-rit.



16:02 16 uur 02. Ik wil nog zoveel mogelijk winnen. Ik hoop de klassiekers te mogen rijden en voor ritzeges te gaan in de Tour. Daarnaast wil ik ook mijn ploegmaten helpen. Edvald Boasson Hagen trekt naar Total Direct Energie.

