Wielertransfers: Movistar haalt "kasseiliefhebber" Cortina, weer 2 renners voor Israël Start-Up Nation

Cortina tekent voor drie jaar bij Movistar. Ivan Garcia Cortina trekt de komende seizoenen de wielerplunje van Movistar aan. De Spanjaard zijn contract bij Bahrein-Merida liep af. De 24-jarige renner won dit jaar al een etappe in Parijs-Nice. "Hij is een grote aanwinst voor de toekomst van onze ploeg, zeker voor het eendagswerk. Hij is een liefhebber van kasseien, kijk maar naar zijn ontsnapping in de Ronde van Vlaanderen in 2018."

10:10 10 uur 10. Met een ervaren man als Bevin investeren we in het heden. Hij kan meteen een impact hebben. Met Berwick investeren we in de toekomst. Hij kan leren van Froome en Martin. . Teammanager Kjell Carlstrom. Met een ervaren man als Bevin investeren we in het heden. Hij kan meteen een impact hebben. Met Berwick investeren we in de toekomst. Hij kan leren van Froome en Martin. Teammanager Kjell Carlstrom

Israël Start-Up Nation bouwt klassementsploeg uit. Israël Start-Up Nation wil volgend jaar scoren met Chris Froome en bouwt zijn rondeploeg verder uit. Daryl Impey werd al aangetrokken, Patrick Bevin en Sebastian Berwick zijn de volgende in de rij. Bevin is een Nieuw-Zeelands tijdritbeest dat CCC verlaat, Berwick is een "veelbelovend" talent.

Daryl Impey werd al aangetrokken, Patrick Bevin en Sebastian Berwick zijn de volgende in de rij. Bevin is een Nieuw-Zeelands tijdritbeest dat CCC verlaat, Berwick is een "veelbelovend" talent.

Total-Direct Energie lijft Geniez in. Alexandre Geniez is de nieuwste aanwinst van Total-Direct Energie. Voor de 32-jarige Fransman wordt het al zijn 3e Franse ploeg. De voorbije 4 seizoenen was hij ploegmaat van Oliver Naesen bij AG2R. Daarvoor reed hij 4 jaar bij FDJ. Met 3 ritzeges in de Vuelta staat Geniez te boek als een klimmer. In 2013 won Geniez zijn eerste etappe, voor wijlen Michele Scarponi. Ook in 2016 en 2018 maakte hij het zegegebaar in Spanje. Geniez is trouwens niet de enige die de overstap maakt van AG2R naar Total-Direct Energie. Eerder werd ook al Pierre Latour aangekondigd.

Met 3 ritzeges in de Vuelta staat Geniez te boek als een klimmer. In 2013 won Geniez zijn eerste etappe, voor wijlen Michele Scarponi. Ook in 2016 en 2018 maakte hij het zegegebaar in Spanje.

Geniez is trouwens niet de enige die de overstap maakt van AG2R naar Total-Direct Energie. Eerder werd ook al Pierre Latour aangekondigd.

