Wielertransfers: Luis Leon Sanchez (36) en 6 anderen verlengen bij Astana

11:58 11 uur 58. Luis Leon Sanchez, broers Izagirre en 4 anderen verlengen bij Astana. De Spaanse kampioen Luis Leon Sanchez zal ook in 2021 de kleuren van Astana-Premier Tech verdedigen. Het Kazachse WorldTourteam kondigde zijn contractverlenging aan, samen met die van nog 6 andere renners. Luis Leon Sanchez (36) rijdt sinds 2015 voor Astana. Op zijn uitgebreide erelijst staan onder meer 2 keer de Clasica San Sebastian (2010, 2012), 4 ritten en de eindzege in Parijs-Nice (2009), de Tour Down Under (2005), 4 etappes in de Tour en goud op de Europese Spelen in Bakoe (2015). In augustus werd hij voor het eerst Spaans kampioen op de weg. Gorka Izagirre eindigde toen als 2e. Ook hij verlengt bij Astana, net als zijn broer Ion (eeder deze maand ritwinnaar in de Vuelta). Verder zetten ook de Italianen Manuele Boaro en Davide Martinelli, de Colombiaan Rodrigo Contreras en de Deen Jonas Gregaard hun krabbel onder een nieuw contract.

Luis Leon Sanchez (36) rijdt sinds 2015 voor Astana. Op zijn uitgebreide erelijst staan onder meer 2 keer de Clasica San Sebastian (2010, 2012), 4 ritten en de eindzege in Parijs-Nice (2009), de Tour Down Under (2005), 4 etappes in de Tour en goud op de Europese Spelen in Bakoe (2015).

In augustus werd hij voor het eerst Spaans kampioen op de weg. Gorka Izagirre eindigde toen als 2e. Ook hij verlengt bij Astana, net als zijn broer Ion (eeder deze maand ritwinnaar in de Vuelta). Verder zetten ook de Italianen Manuele Boaro en Davide Martinelli, de Colombiaan Rodrigo Contreras en de Deen Jonas Gregaard hun krabbel onder een nieuw contract.

23-11-2020 23-11-2020.

23-11-2020 23-11-2020.

12:47 12 uur 47. Belgische belofte Henri Vandenabeele trekt naar Sunweb. De Nederlands-Duitse wielerformatie Team Sunweb heeft onze landgenoot Henri Vandenabeele aangetrokken. De 20-jarige Vandenabeele komt in 2021over van de belofteploeg van Lotto Soudal en zal ook bij Team Sunweb in zijn 1e jaar bij de beloften rijden. In 2022 maakt hij de overstap naar de WorldTour. De klimmer liet dit jaar mooie resultaten optekenen, met onder meer een 2e plaats in de eindstand van de Tour de l'Isard, nadat hij er de 2e etappe had gewonnen. Daar won hij ook de bergtrui. "Ik ben erg gelukkig dat ik bij Team Sunweb kan tekenen", reageerde Vandenabeele in een mededeling van het team. "Hun opleidingsprogramma heeft immers een uitstekende reputatie. Ik wou graag nog een jaar bij de U23 rijden, alvorens de stap naar de profs te zetten, waarmee een droom in vervulling zal gaan. Gezien de omstandigheden had ik een goed jaar en het is de bedoeling daarop verder te bouwen."

De klimmer liet dit jaar mooie resultaten optekenen, met onder meer een 2e plaats in de eindstand van de Tour de l'Isard, nadat hij er de 2e etappe had gewonnen. Daar won hij ook de bergtrui.

"Ik ben erg gelukkig dat ik bij Team Sunweb kan tekenen", reageerde Vandenabeele in een mededeling van het team. "Hun opleidingsprogramma heeft immers een uitstekende reputatie. Ik wou graag nog een jaar bij de U23 rijden, alvorens de stap naar de profs te zetten, waarmee een droom in vervulling zal gaan. Gezien de omstandigheden had ik een goed jaar en het is de bedoeling daarop verder te bouwen."

12:40 12 uur 40. Astana haalt 6 nieuwe gezichten, o.a. Battistella. Astana-Premier Tech heeft de komst van 6 renners bevestigd. Het zijn de Italianen Samuele Battistella (22), Andrea Piccolo (19) en Matteo Sobrero (23), de Zuid-Afrikaan Stefan de Bod (24), de Spaanse beloftekampioen Javier Romo (21) en de Canadees Benjamin Perry (26). Battistella, De Bod en Piccolo tekenden voor 2 seizoenen, Romo voor 3 en het duo Perry-Sobrero voor 1. Battistella, de U23-wereldkampioen van vorig jaar, komt net als Sobrero en De Bod over van NTT Pro Cycling. Perry verlaat Israël Cycling Academy.

Battistella, De Bod en Piccolo tekenden voor 2 seizoenen, Romo voor 3 en het duo Perry-Sobrero voor 1.

Battistella, de U23-wereldkampioen van vorig jaar, komt net als Sobrero en De Bod over van NTT Pro Cycling. Perry verlaat Israël Cycling Academy.

20-11-2020 20-11-2020.

20-11-2020 20-11-2020.

10:59 10 uur 59. Kreuziger zet kribbel bij Gazprom-RusVelo. De Tsjechische renner Roman Kreuziger (34) heeft een eenjarig contract ondertekend bij Gazprom-RusVelo. Dat heeft de Russische formatie woensdag bekendgemaakt. De winnaar van de Amstel Gold Race 2013 verlaat NTT. Met Kreuziger haalt Gazprom-RusVelo heel wat ervaring binnen. De Tsjech reed 18 grote rondes. In 2008 behaalde hij met de eindzege in de Ronde van Zwitserland zijn eerste grote overwinning, nadien volgden nog onder meer de Clasica San Sebastian en de Ronde van Romandië in 2009, een rit in de Giro in 2012 en de Amstel Gold Race in 2013.

Met Kreuziger haalt Gazprom-RusVelo heel wat ervaring binnen. De Tsjech reed 18 grote rondes. In 2008 behaalde hij met de eindzege in de Ronde van Zwitserland zijn eerste grote overwinning, nadien volgden nog onder meer de Clasica San Sebastian en de Ronde van Romandië in 2009, een rit in de Giro in 2012 en de Amstel Gold Race in 2013.

10:57 10 uur 57. Er zijn veel sterke renners op de markt. Ik apprecieer enorm dat ik een plaats krijg in het team. Ik zal mijn ervaring delen met de jonge renners. Ik hoop te kunnen deelnemen aan de Giro en mijn favoriete Ardennenklassiekers. Ook de Olympische Spelen zijn een belangrijk doel. Roman Kreuziger.

18-11-2020 18-11-2020.