Wielertransfers: Gregor Mühlberger verhuist naar Movistar

11:53 11 uur 53. Gregor Mühlberger ruilt BORA-hansgrohe voor Movistar. Gregor Mühlberger zet zijn loopbaan vanaf 2021 verder bij de Spaanse ploeg Movistar. De 26-jarige Oostenrijker komt over van BORA-hansgrohe en ondertekent een contract voor drie seizoenen. Mühlberger moet Movistar versterken in de grote rondes. De voorbije maand was hij aan zet in de Tour de France, maar hij moest ziek de strijd staken in de elfde rit. Hij telt zes profzeges, waarbij een etappe in de BinckBank Tour van 2018. Eerder haalde Movistar al voor 2021 de Spanjaard Ivan Garcia Cortina (Bahrain-McLaren). . Gregor Mühlberger ruilt BORA-hansgrohe voor Movistar Gregor Mühlberger zet zijn loopbaan vanaf 2021 verder bij de Spaanse ploeg Movistar. De 26-jarige Oostenrijker komt over van BORA-hansgrohe en ondertekent een contract voor drie seizoenen.

Mühlberger moet Movistar versterken in de grote rondes. De voorbije maand was hij aan zet in de Tour de France, maar hij moest ziek de strijd staken in de elfde rit. Hij telt zes profzeges, waarbij een etappe in de BinckBank Tour van 2018.

Eerder haalde Movistar al voor 2021 de Spanjaard Ivan Garcia Cortina (Bahrain-McLaren).

11:53 11 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:52 11 uur 52. Gregor Mühlberger in actie in de Tour.

22-09-2020 22-09-2020.

11:38 11 uur 38. Dit is één van de beste teams ter wereld. Ze geven me een fantastische kans. Drie jaar geleden trok ik naar SEG Racing Academy, wat absoluut de juiste keuze was. Nu ben ik klaar voor de volgende stap. Bij Bora-hansgrohe wordt zeer nauwgezet gewerkt. Vooral op het gebied van sportwetenschap beschouw ik dit team als een uitmuntende omgeving. En natuurlijk hoop ik me de komende jaren te ontwikkelen. Ik ben zeer gemotiveerd. . Jordi Meeus . Dit is één van de beste teams ter wereld. Ze geven me een fantastische kans. Drie jaar geleden trok ik naar SEG Racing Academy, wat absoluut de juiste keuze was. Nu ben ik klaar voor de volgende stap. Bij Bora-hansgrohe wordt zeer nauwgezet gewerkt. Vooral op het gebied van sportwetenschap beschouw ik dit team als een uitmuntende omgeving. En natuurlijk hoop ik me de komende jaren te ontwikkelen. Ik ben zeer gemotiveerd. Jordi Meeus

11:38 11 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:35 11 uur 35. Jordi Meeus naar de ploeg van Sagan. Jordi Meeus rijdt de komende twee jaar voor Bora-hansgrohe. Dat heeft het team van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan vandaag bekendgemaakt. Het 22-jarige Belgische sprinttalent verlaat na dit seizoen SEG Racing Academy. Meeus zal deel uitmaken van de sprinttrein van het WorldTour-team. Dat zegt Dan Lorang, hoofd innovatie bij het WorldTour-team. "Maar Jordi zal zeker ook kansen krijgen", vult Lorang aan. "Onze tests hebben aangetoond dat hij het potentieel heeft om één van de snelste renners in het peloton te worden." . Jordi Meeus naar de ploeg van Sagan Jordi Meeus rijdt de komende twee jaar voor Bora-hansgrohe. Dat heeft het team van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan vandaag bekendgemaakt. Het 22-jarige Belgische sprinttalent verlaat na dit seizoen SEG Racing Academy.



Meeus zal deel uitmaken van de sprinttrein van het WorldTour-team. Dat zegt Dan Lorang, hoofd innovatie bij het WorldTour-team. "Maar Jordi zal zeker ook kansen krijgen", vult Lorang aan. "Onze tests hebben aangetoond dat hij het potentieel heeft om één van de snelste renners in het peloton te worden."

17-09-2020 17-09-2020.

10:15 Israel Start-Up Nation blijft zich versterken. Veteraan Alessandro De Marchi (35) verlaat CCC, dat met uitsterven bedreigd is. Met Chris Froome, Daryl Impey, Michael Woods, Carl Fredrik Hagen en Patrick Bevin heeft het ambitieuze wielerteam zijn rondekern al zeer nadrukkelijk uitgebouwd. . 10 uur 15. Israel Start-Up Nation blijft zich versterken. Veteraan Alessandro De Marchi (35) verlaat CCC, dat met uitsterven bedreigd is. Met Chris Froome, Daryl Impey, Michael Woods, Carl Fredrik Hagen en Patrick Bevin heeft het ambitieuze wielerteam zijn rondekern al zeer nadrukkelijk uitgebouwd. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:46 Bij Mitchelton-Scott werd ook al de komst van Michael Matthews en Tanel Kangert geofficialiseerd. De vertrekkers zijn dan weer Adam Yates, Jack Haig, Daryl Impey en Edoardo Affini. 09 uur 46. Bij Mitchelton-Scott werd ook al de komst van Michael Matthews en Tanel Kangert geofficialiseerd. De vertrekkers zijn dan weer Adam Yates, Jack Haig, Daryl Impey en Edoardo Affini. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:41 09 uur 41. Grøndahl Jansen zoekt andere oorden op. Jumbo-Visma neemt afscheid van Amund Grøndahl Jansen. De 26-jarige Noor wisselt de Nederlandse succesformatie in voor Mitchelton-Scott. De voormalige Noorse kampioen heeft grote ambities in het eendagswerk, zeker in de kasseikoersen, en mikt bij de Australische ploeg op meer vrijheid. "Ik wil resultaten behalen in dat soort koersen", legt de Noor uit. "In de harde koersen kan ik langer overleven dan de pure sprinters en heb ik nog een goeie sprint." Grøndahl Jansen rijdt momenteel de Tour, waar hij op de valreep Steven Kruijswijk moest vervangen. . Grøndahl Jansen zoekt andere oorden op Jumbo-Visma neemt afscheid van Amund Grøndahl Jansen. De 26-jarige Noor wisselt de Nederlandse succesformatie in voor Mitchelton-Scott.

De voormalige Noorse kampioen heeft grote ambities in het eendagswerk, zeker in de kasseikoersen, en mikt bij de Australische ploeg op meer vrijheid.

"Ik wil resultaten behalen in dat soort koersen", legt de Noor uit. "In de harde koersen kan ik langer overleven dan de pure sprinters en heb ik nog een goeie sprint." Grøndahl Jansen rijdt momenteel de Tour, waar hij op de valreep Steven Kruijswijk moest vervangen.

09:41 09 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten