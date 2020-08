Wielertransfers: drievoudige Vuelta-ritwinnaar trekt naar Total-Direct Energie

19:47 19 uur 47. Total-Direct Energie lijft Geniez in . Alexandre Geniez is de nieuwste aanwinst van Total-Direct Energie. Voor de 32-jarige Fransman wordt het al zijn 3e Franse ploeg. De voorbije 4 seizoenen was hij ploegmaat van Oliver Naesen bij AG2R. Daarvoor reed hij 4 jaar bij FDJ. Met 3 ritzeges in de Vuelta staat Geniez te boek als een klimmer. In 2013 won Geniez zijn eerste etappe, voor wijlen Michele Scarponi. Ook in 2016 en 2018 maakte hij het zegegebaar in Spanje. Geniez is trouwens niet de enige die de overstap maakt van AG2R naar Total-Direct Energie. Eerder werd ook al Pierre Latour aangekondigd. . Total-Direct Energie lijft Geniez in Alexandre Geniez is de nieuwste aanwinst van Total-Direct Energie. Voor de 32-jarige Fransman wordt het al zijn 3e Franse ploeg. De voorbije 4 seizoenen was hij ploegmaat van Oliver Naesen bij AG2R. Daarvoor reed hij 4 jaar bij FDJ.

Met 3 ritzeges in de Vuelta staat Geniez te boek als een klimmer. In 2013 won Geniez zijn eerste etappe, voor wijlen Michele Scarponi. Ook in 2016 en 2018 maakte hij het zegegebaar in Spanje.

Geniez is trouwens niet de enige die de overstap maakt van AG2R naar Total-Direct Energie. Eerder werd ook al Pierre Latour aangekondigd.

11:25 11 uur 25. Impey naar Israël: "Froome belde me". Israel Start-Up Nation blijft zich goed versterken. Na Carl Fredrik Hagen en Chris Froome is Daryl Impey de nieuwste aanwinst. En dat is geen toeval, want Froome en de Zuid-Afrikaan van Mitchelton-Scott zijn beste maatjes. "Chris en ik begonnen 12 jaar geleden allebei onze carrière bij Barloworld. We appreciëren elkaar enorm", vertelt Impey. "Chris belde me onlangs op om me te zeggen dat hij mij weer aan zijn zijde wil hebben. Ik weet dat Chris nog eens de Tour kan winnen. Het is fantastisch dat ik daarbij een belangrijke rol kan spelen."

"Chris en ik begonnen 12 jaar geleden allebei onze carrière bij Barloworld. We appreciëren elkaar enorm", vertelt Impey. "Chris belde me onlangs op om me te zeggen dat hij mij weer aan zijn zijde wil hebben. Ik weet dat Chris nog eens de Tour kan winnen. Het is fantastisch dat ik daarbij een belangrijke rol kan spelen."

11:06 11 uur 06. Dewulf en Van Hoecke naar AG2R. De beloofde versterking is er gekomen voor Oliver Naesen. Trainingspartner Gijs Van Hoecke (CCC) en Stan Dewulf (Lotto-Soudal) tekenden allebei een contract voor de komende 2 seizoenen bij AG2R. "Ik ken Oliver heel goed, in het verleden waren we quasi buren", zegt Gijs Van Hoecke. "We hebben samengereden bij de junioren en Sport Vlaanderen-Baloise. Mijn doel is om hem aan een grote zege te helpen bij AG2R." Ook Stan Dewulf, in 2018 winnaar van Parijs-Roubaix voor beloften, is klaar om Naesen bij te staan. "Ik denk dat mijn temperament dicht in de buurt komt van dat van Oliver. Ik kom naar AG2R om alles te geven, maar ik moet ook nog veel leren in de klassiekers."



"Ik ken Oliver heel goed, in het verleden waren we quasi buren", zegt Gijs Van Hoecke. "We hebben samengereden bij de junioren en Sport Vlaanderen-Baloise. Mijn doel is om hem aan een grote zege te helpen bij AG2R."

Ook Stan Dewulf, in 2018 winnaar van Parijs-Roubaix voor beloften, is klaar om Naesen bij te staan. "Ik denk dat mijn temperament dicht in de buurt komt van dat van Oliver. Ik kom naar AG2R om alles te geven, maar ik moet ook nog veel leren in de klassiekers."

08:37 08 uur 37. Bettiol verlengt contract bij EF. Education First kan een jaar langer rekenen op de diensten van Alberto Bettiol. Vorig jaar stond de 26-jarige Italiaan ietwat verrassend op het hoogste schavotje in de Ronde van Vlaanderen. "Ik heb die Ronde gewonnen dankzij het team", zegt Bettiol. "Iedereen binnen Education First gelooft in mij. Zo'n goede verstandhouding maakt het gemakkelijker om vele dagen van thuis weg te zijn." Bettiol viel afgelopen weekend op in de Strade Bianche, met een 4e plaats. "Mijn volgende doel is Milaan-Sanremo. Maar het belangrijkste is dat ik een jaar langer mag blijven rijden voor deze ploeg." Bij Education First rijden met Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire ook 2 landgenoten. Of zij ook na dit jaar nog voor de roze ploeg rijden, is nog niet bekendgemaakt.

Bettiol viel afgelopen weekend op in de Strade Bianche, met een 4e plaats. "Mijn volgende doel is Milaan-Sanremo. Maar het belangrijkste is dat ik een jaar langer mag blijven rijden voor deze ploeg."

Bij Education First rijden met Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire ook 2 landgenoten. Of zij ook na dit jaar nog voor de roze ploeg rijden, is nog niet bekendgemaakt.

12:00 12 uur . Carl Fredrik Hagen wordt knecht van Froome. Israel Start-Up Nation heeft de transfer bevestigd van Carl Fredrik Hagen. De 28-jarige Noor maakt de overstap van Lotto-Soudal. Hagen was vorig seizoen een van de revelaties in de Vuelta, waarin hij 8e eindigde. "Hagen zal in de grote rondes in steun rijden van Chris Froome", zegt teameigenaar Sylvan Adams. "Maar hij zal ook zijn eigen kansen krijgen. Het is een renner die met beide voetjes op de grond staat. Dat appreciëren we enorm", voegt ploegmanager Kjell Carlström eraan toe.



"Hagen zal in de grote rondes in steun rijden van Chris Froome", zegt teameigenaar Sylvan Adams.

"Maar hij zal ook zijn eigen kansen krijgen. Het is een renner die met beide voetjes op de grond staat. Dat appreciëren we enorm", voegt ploegmanager Kjell Carlström eraan toe.

