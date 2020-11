Wielertransfers: Dimitri Claeys wordt ploegmaat Campenaerts, Movistar haalt extra topklimmer

De Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo rijdt ook volgend seizoen in Zuid-Afrikaanse loondienst. Nizzolo blijft net als Campenaerts aan boord bij Qhubeka ASSOS, de opvolger van team NTT.





2020 was een boerenjaar voor Nizzolo: hij won het Europees en het Italiaans kampioenschap op de weg, een rit in de Tour Down Under en een rit in Parijs-Nice. De Italiaan eindigde 2e in Kuurne-Brussel-Kuurne en 5e in Milaan-Sanremo. In de Tour viel Nizzolo na 8 etappes uit met een beenblessure.





"Volgend jaar wil ik me in het 1e deel richten op de sprintklassiekers en dan vooral op Milaan-Sanremo", zegt Nizzolo. "Daarna zullen we beginnen te kijken naar de Giro en de Tour."