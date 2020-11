Wielertransfers: Circus-Wanty Gobert neemt trio over van CCC

19:13 Circus-Wanty Gobert heeft de WorldTour-licentie van CCC overgenomen. De Belgische ploeg had dankzij de promotie ook goed nieuws voor 3 renners die momenteel bij CCC aan de slag zijn: Jonas Koch, Georg Zimmermann en Jan Hirt stappen mee over. 19 uur 13. Circus-Wanty Gobert heeft de WorldTour-licentie van CCC overgenomen. De Belgische ploeg had dankzij de promotie ook goed nieuws voor 3 renners die momenteel bij CCC aan de slag zijn: Jonas Koch, Georg Zimmermann en Jan Hirt stappen mee over. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

03-11-2020 03-11-2020.

03-11-2020

11:20 Voor Luka Mezgec blijft alles bij het oude: hij verlengt bij Mitchelton-Scott. 11 uur 20. Voor Luka Mezgec blijft alles bij het oude: hij verlengt bij Mitchelton-Scott.

11:18 11 uur 18. Geschke moet Martin bijstaan. Simon Geschke is de volgende CCC-klant die een nieuwe werkgever heeft gevonden. De 34-jarige Duitser wisselt oranje in voor rood: Cofidis wordt zijn nieuwe ploeg. "Ik snijd dit nieuwe hoofdstuk met heel veel enthousiasme aan", zegt de ritwinnaar in de Tour van 2015. Hij wordt een knecht van klimmer Guillaume Martin. . Geschke moet Martin bijstaan Simon Geschke is de volgende CCC-klant die een nieuwe werkgever heeft gevonden. De 34-jarige Duitser wisselt oranje in voor rood: Cofidis wordt zijn nieuwe ploeg.

"Ik snijd dit nieuwe hoofdstuk met heel veel enthousiasme aan", zegt de ritwinnaar in de Tour van 2015. Hij wordt een knecht van klimmer Guillaume Martin.

30-10-2020

30-10-2020 30-10-2020.

17:17 17 uur 17. Bingoal-WB biedt Mertz en Dupont onderdak voor 2021. In een tijd waarin er nog heel wat renners geen ploeg hebben voor 2021, hebben Rémy Mertz en Timothy Dupont het goeie nieuws gekregen dat ze volgend jaar voor Bingoal Wallonie-Bruxelles (UCI ProTeam) mogen koersen. Mertz komt over van Lotto-Soudal, Dupont van Circus-Wanty Gobert. De 25-jarige Mertz was 4 jaar actief bij Lotto-Soudal. Hij keert terug naar een vertrouwd nest, want hij was als belofte al bij Bingoal-WB. De man uit Aarlen won nog niet bij de profs, hij doet momenteel mee in de Vuelta. Dupont is 7 jaar ouder en brengt een pak meer zeges mee. De ex-renner van Roubaix-Lille-Métropole (2014-2015, Verandas Willems (2016-2017) en Circus-Wanty Gobert (2018-2020) heeft vaak gewonnen. Nokere Koerse (2016), GP Jef Scherens (2017), Schaals Sels (2018) en een rit in de Ronde van Wallonië (2019) zijn de voornaamste. Het Belgische team van manager Christophe Brandt won in 2020 geen enkele keer. . Bingoal-WB biedt Mertz en Dupont onderdak voor 2021 In een tijd waarin er nog heel wat renners geen ploeg hebben voor 2021, hebben Rémy Mertz en Timothy Dupont het goeie nieuws gekregen dat ze volgend jaar voor Bingoal Wallonie-Bruxelles (UCI ProTeam) mogen koersen. Mertz komt over van Lotto-Soudal, Dupont van Circus-Wanty Gobert.

De 25-jarige Mertz was 4 jaar actief bij Lotto-Soudal. Hij keert terug naar een vertrouwd nest, want hij was als belofte al bij Bingoal-WB. De man uit Aarlen won nog niet bij de profs, hij doet momenteel mee in de Vuelta.

Dupont is 7 jaar ouder en brengt een pak meer zeges mee. De ex-renner van Roubaix-Lille-Métropole (2014-2015, Verandas Willems (2016-2017) en Circus-Wanty Gobert (2018-2020) heeft vaak gewonnen. Nokere Koerse (2016), GP Jef Scherens (2017), Schaals Sels (2018) en een rit in de Ronde van Wallonië (2019) zijn de voornaamste.

Het Belgische team van manager Christophe Brandt won in 2020 geen enkele keer.

29-10-2020 29-10-2020.

29-10-2020

21:25 21 uur 25.

21:16 21 uur 16. B&B Hotels-Vital Concept haalt twee veteranen. B&B Hotels-Vital Concept heeft twee ervaren renners in huis gehaald: Cyril Lemoine (37) en Jonathan Hivert (35). Lemoine komt over van Cofidis en ondertekende een contract voor één seizoen. Hivert maakt dan weer de overstap van Total Direct Energie en ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen. Voor Lemoine komt er een einde aan zeven seizoenen bij Cofidis.De specialist van de Vlaamse klassiekers won nog nooit een profwedstrijd. Hivert kon wel al af en toe winnen: een etappe in Parijs-Nice (2018) en de Ronde van Romandië (2012) en hij pakte de eindzege in rittenkoersen als de Ronde van Castilië en Leon (2017) en de Ronde van de Haut-Var (2018). Met Frederick Backaert, Jens Debusschere en Jonas Van Genechten rijden volgend seizoen al zeker drie landgenoten voor de Franse ploeg. Kris Boeckmans en Bert De Backer kregen geen nieuw contract. . B&B Hotels-Vital Concept haalt twee veteranen B&B Hotels-Vital Concept heeft twee ervaren renners in huis gehaald: Cyril Lemoine (37) en Jonathan Hivert (35). Lemoine komt over van Cofidis en ondertekende een contract voor één seizoen. Hivert maakt dan weer de overstap van Total Direct Energie en ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen.

Voor Lemoine komt er een einde aan zeven seizoenen bij Cofidis.De specialist van de Vlaamse klassiekers won nog nooit een profwedstrijd. Hivert kon wel al af en toe winnen: een etappe in Parijs-Nice (2018) en de Ronde van Romandië (2012) en hij pakte de eindzege in rittenkoersen als de Ronde van Castilië en Leon (2017) en de Ronde van de Haut-Var (2018).

Met Frederick Backaert, Jens Debusschere en Jonas Van Genechten rijden volgend seizoen al zeker drie landgenoten voor de Franse ploeg. Kris Boeckmans en Bert De Backer kregen geen nieuw contract.

21:15 21 uur 15. Ook De la Parte vindt reddingsboei na CCC. Total Direct Energie heeft zich voor de komende twee seizoenen verzekerd van de diensten van Victor de la Parte. De 34-jarige Spanjaard komt over van CCC, dat aan het einde van 2020 stopt met wielersponsoring. De leegloop bij CCC gaat zo voort. De la Parte won tijdens zijn carrière onder meer het eindklassement in de Ronde van Oostenrijk (2015), de Ronde van Algerije (2013) en de Sibiu Cycling Tour (2012). . Ook De la Parte vindt reddingsboei na CCC Total Direct Energie heeft zich voor de komende twee seizoenen verzekerd van de diensten van Victor de la Parte. De 34-jarige Spanjaard komt over van CCC, dat aan het einde van 2020 stopt met wielersponsoring. De leegloop bij CCC gaat zo voort. De la Parte won tijdens zijn carrière onder meer het eindklassement in de Ronde van Oostenrijk (2015), de Ronde van Algerije (2013) en de Sibiu Cycling Tour (2012).



11:34 11 uur 34. Zuid-Afrikaanse kampioen Gibbons verhuist naar UAE Team Emirates. UAE Team Emirates heeft de Zuid-Afrikaanse kampioen op de weg Ryan Gibbons (26) aangetrokken. Hij ondertekende een contract voor 2 seizoenen. Gibbons komt over van NTT Pro Cycling, waar hij ploegmaat was van Victor Campenaerts. Hij is na de Italiaan Matteo Trentin (CCC) en de Pool Rafal Majka (BORA-hansgrohe) de derde aanwinst van UAE Team Emirates. Ploegmanager Mauro Gianetti prijst zijn veelzijdigheid. "Ryan is een veelzijdige renner die zich bewezen heeft als een heel dynamische en sterke ploegspeler. De voorbije jaren heeft hij veel vooruitgang geboekt en we hopen dat hij die progressie in onze ploeg blijft maken." . Zuid-Afrikaanse kampioen Gibbons verhuist naar UAE Team Emirates UAE Team Emirates heeft de Zuid-Afrikaanse kampioen op de weg Ryan Gibbons (26) aangetrokken. Hij ondertekende een contract voor 2 seizoenen. Gibbons komt over van NTT Pro Cycling, waar hij ploegmaat was van Victor Campenaerts.

Hij is na de Italiaan Matteo Trentin (CCC) en de Pool Rafal Majka (BORA-hansgrohe) de derde aanwinst van UAE Team Emirates.

Ploegmanager Mauro Gianetti prijst zijn veelzijdigheid. "Ryan is een veelzijdige renner die zich bewezen heeft als een heel dynamische en sterke ploegspeler. De voorbije jaren heeft hij veel vooruitgang geboekt en we hopen dat hij die progressie in onze ploeg blijft maken."



11:32 11 uur 32.