Wielertransfers: "Beste rapper in het peloton" De Vreese verlaat Astana

17:01 17 uur 01. Laurens De Vreese moet op zoek naar nieuwe ploeg. Laurens De Vreese zal komend seizoen niet meer voor Astana koersen. De "beste rapper van het peloton" was er actief sinds 2015. "Een betrouwbare knecht en een ervaren wegkapitein zijn slechts enkele van Laurens' kwaliteiten", klinkt het in een boodschap op de website van het Kazachse team. "Maar Laurens bewees zich ook als een ware zanger en rapper in de eerste rapvideo van het team. Na 6 seizoenen de kopmannen te helpen en de jongeren de begeleiden, wensen we Laurens het beste toe in zijn verdere carrière." . Laurens De Vreese moet op zoek naar nieuwe ploeg Laurens De Vreese zal komend seizoen niet meer voor Astana koersen. De "beste rapper van het peloton" was er actief sinds 2015.

"Een betrouwbare knecht en een ervaren wegkapitein zijn slechts enkele van Laurens' kwaliteiten", klinkt het in een boodschap op de website van het Kazachse team.

"Maar Laurens bewees zich ook als een ware zanger en rapper in de eerste rapvideo van het team. Na 6 seizoenen de kopmannen te helpen en de jongeren de begeleiden, wensen we Laurens het beste toe in zijn verdere carrière."

17:01 17 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335902001675313153

07-12-2020 07-12-2020.

12:06 12 uur 06. Henao trekt naar Team Qhubeka. De Colombiaan Sergio Henao zet zijn wielercarrière voort bij Team Qhubeka ASSOS. De Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg, opvolger van NTT Pro Cycling, maakte zijn komst zaterdag bekend. De 32-jarige Henao verlaat na twee seizoenen UAE-Team Emirates. Daarvoor reed hij zeven jaar voor Sky. Henao boekte zijn mooiste overwinning in 2017 toen hij Parijs-Nice op zijn naam schreef, voor Alberto Contador. Twee keer maakte hij deel uit van de Sky-formatie die met Chris Froome de Tour won. Dit najaar eindigde Henao in de Ronde van Spanje als 15e. De tweevoudige Colombiaanse kampioen (2017-2018) wordt de eerste Colombiaan bij Qhubeka. Hij wordt er teamgenoot van onder meer Victor Campenaerts en Dimitri Claeys. . Henao trekt naar Team Qhubeka De Colombiaan Sergio Henao zet zijn wielercarrière voort bij Team Qhubeka ASSOS. De Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg, opvolger van NTT Pro Cycling, maakte zijn komst zaterdag bekend. De 32-jarige Henao verlaat na twee seizoenen UAE-Team Emirates. Daarvoor reed hij zeven jaar voor Sky.

Henao boekte zijn mooiste overwinning in 2017 toen hij Parijs-Nice op zijn naam schreef, voor Alberto Contador. Twee keer maakte hij deel uit van de Sky-formatie die met Chris Froome de Tour won. Dit najaar eindigde Henao in de Ronde van Spanje als 15e.

De tweevoudige Colombiaanse kampioen (2017-2018) wordt de eerste Colombiaan bij Qhubeka. Hij wordt er teamgenoot van onder meer Victor Campenaerts en Dimitri Claeys.

12:06 12 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335170882000592899

05-12-2020 05-12-2020.

17:55 17 uur 55. Team Qhubeka ASSOS versterkt zich met Hansen en Pelucchi. Team Qhubeka ASSOS heeft Lasse Norman Hansen en Matteo Pelucchi aangetrokken. De 28-jarige Hansen komt over van Alpecin-Fenix. De Deense olympisch kampioen van 2012 in het omnium moet de sprinttrein voor Giacomo Nizzolo versterken. Ook de 31-jarige Pelucchi is een troef in de sprint. De Italiaan verlaat Bardiani. Hij heeft meerdere sprintzeges op zijn erelijst, onder meer in de Ronde van Polen en Tirreno-Adriatico. . Team Qhubeka ASSOS versterkt zich met Hansen en Pelucchi Team Qhubeka ASSOS heeft Lasse Norman Hansen en Matteo Pelucchi aangetrokken. De 28-jarige Hansen komt over van Alpecin-Fenix. De Deense olympisch kampioen van 2012 in het omnium moet de sprinttrein voor Giacomo Nizzolo versterken.

Ook de 31-jarige Pelucchi is een troef in de sprint. De Italiaan verlaat Bardiani. Hij heeft meerdere sprintzeges op zijn erelijst, onder meer in de Ronde van Polen en Tirreno-Adriatico.



11:57 11 uur 57. Teambaas Rod Ellingworth verlaat Bahrain-McLaren. Rod Ellingworth houdt het na 14 maanden voor bekeken als teambaas van WorldTour-team Bahrain-McLaren. De Brit, die in het verleden betrokken was bij de oprichting van Team Sky, werd in juni 2019 aangesteld als manager van de ploeg. In oktober 2019 werd hij ploegbaas. "Ik wil mij bezighouden met nieuwe projecten", reageerde hij in een persbericht op de teamwebsite."Het is tijd voor mij om iets anders te gaan doen", aldus Ellingworth. "Ik voel dat ik het team in een sterke positie achterlaat. We wisten in een moeilijke periode geweldige resultaten te boeken. Een van de hoogtepunten was de vierde plaats (van Mikel Landa, red.) dit jaar in de Tour de France. Ik wens het team veel succes in de toekomst." Bahrai-McLaren, dat volgend jaar de nieuwe naam Bahrain Victorious zal dragen, telt met Dylan Teuns 1 landgenoot. . Teambaas Rod Ellingworth verlaat Bahrain-McLaren Rod Ellingworth houdt het na 14 maanden voor bekeken als teambaas van WorldTour-team Bahrain-McLaren. De Brit, die in het verleden betrokken was bij de oprichting van Team Sky, werd in juni 2019 aangesteld als manager van de ploeg.

In oktober 2019 werd hij ploegbaas. "Ik wil mij bezighouden met nieuwe projecten", reageerde hij in een persbericht op de teamwebsite."Het is tijd voor mij om iets anders te gaan doen", aldus Ellingworth.

"Ik voel dat ik het team in een sterke positie achterlaat. We wisten in een moeilijke periode geweldige resultaten te boeken. Een van de hoogtepunten was de vierde plaats (van Mikel Landa, red.) dit jaar in de Tour de France. Ik wens het team veel succes in de toekomst."

Bahrai-McLaren, dat volgend jaar de nieuwe naam Bahrain Victorious zal dragen, telt met Dylan Teuns 1 landgenoot.

04-12-2020 04-12-2020.

03-12-2020 03-12-2020.

16:11 16 uur 11. Eduard Prades tekent voor twee jaar bij Nippo Delko One Provence. Eduard Prades ruilt zijn wielershirt van Movistar voor een exemplaar van de Franse ploeg Nippo Delko Provence One. De 33-jarige Spanjaard tekent een contract voor twee jaar bij het Franse ProTeam. "Bij deze ploeg krijg ik een kalender die me op het lijf is geschreven en de aandacht die nodig is om resultaten neer te zetten", zegt Prades. "Ik wil me goed integreren en samenwerken om koersen te winnen." Prades, die onder meer de Ronde van Noorwegen en Turkije heeft gewonnen, krijgt een belangrijkere rol bij Nippo Delko. "Hij heeft meer het profiel van een kopman op procontinentaal niveau dan dat van een goede luitenant op WorldTour-niveau", zegt ploegmanager Philippe Lannes. . Eduard Prades tekent voor twee jaar bij Nippo Delko One Provence Eduard Prades ruilt zijn wielershirt van Movistar voor een exemplaar van de Franse ploeg Nippo Delko Provence One. De 33-jarige Spanjaard tekent een contract voor twee jaar bij het Franse ProTeam. "Bij deze ploeg krijg ik een kalender die me op het lijf is geschreven en de aandacht die nodig is om resultaten neer te zetten", zegt Prades. "Ik wil me goed integreren en samenwerken om koersen te winnen." Prades, die onder meer de Ronde van Noorwegen en Turkije heeft gewonnen, krijgt een belangrijkere rol bij Nippo Delko. "Hij heeft meer het profiel van een kopman op procontinentaal niveau dan dat van een goede luitenant op WorldTour-niveau", zegt ploegmanager Philippe Lannes.

16:06 16 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333772850499563520

01-12-2020 01-12-2020.