Wielertransfers: Bert De Backer rijdt ook in 2021 voor B&B Hotels-Vital Concept

09:13 09 uur 13. Bert De Backer rijdt ook in 2021 voor B&B Hotels-Vital Concept. Bert De Backer blijft komend seizoen dan toch aan boord bij B&B Hotels-Vital Concept. Onze 36-jarige landgenoot moest lang wachten op een contractverlenging, maar gaat in 2021 toch zijn 4e seizoen in bij het Franse ProTeam. Voordien reed hij 9 jaar voor Sunweb en voorgangers Skil-Shimano, Argos-Shimano, Giant-Shimano en Giant-Alpecin.

De Backer legde op de website van zijn team uit hoe de lockdown hem aan het denken zette. "Ik besefte dat ik nog steeds veel plezier beleefde aan het trainen. Dat plezier heb ik ook tijdens het rijden van wedstrijden, een goed teken op je 36e."

Hij hoopt in 2021 opnieuw aan de start te verschijnen van zijn favoriete klassieker, Parijs-Roubaix. "Iedereen kent mijn liefde voor die wedstrijd. Ik zal verder wellicht opnieuw nuttig proberen te zijn bij de sprintvoorbereiding. En ik zal jonge renners blijven bijstaan. Dat is al jaren mijn job en daar haal ik veel voldoening uit."

De Backer, die geregeld als analist in Vive le Vélo zit, telt één profzege op zijn palmares, de GP Jef Scherens in 2013.



11:09 11 uur 09. 7 contractverlengingen bij Mitchelton-Scott. Bij Mitchelton-Scott zijn ze dezer dagen volop in de weer met de contracten van de renners. 7 renners, allemaal Australiërs, zien hun contract verlengd met 2 jaar. Het gaat om Luke Durbridge, Alexander Edmondson, Damien Howson, Cameron Meyer, Nick Schultz, Callum Scotson en Robert Stannard. De bekendste nieuwkomers in de ploeg zijn momenteel Michael Matthews en Amund Grøndahl Jansen.

7 renners, allemaal Australiërs, zien hun contract verlengd met 2 jaar. Het gaat om Luke Durbridge, Alexander Edmondson, Damien Howson, Cameron Meyer, Nick Schultz, Callum Scotson en Robert Stannard.

De bekendste nieuwkomers in de ploeg zijn momenteel Michael Matthews en Amund Grøndahl Jansen.



21:00 21 uur . Michael Valgren van NTT naar EF. EF Pro Cycling heeft de transfer van Michael Valgren afgerond. De Deen won 2 jaar geleden in dienst van Astana zowel de Omloop als de Amstel in hetzelfde voorjaar. Maar bij Dimension Data/NTT was hij voornamelijk een figurant.

EF Pro Cycling heeft de transfer van Michael Valgren afgerond. De Deen won 2 jaar geleden in dienst van Astana zowel de Omloop als de Amstel in hetzelfde voorjaar. Maar bij Dimension Data/NTT was hij voornamelijk een figurant.

"Michael heeft een grote motor", zegt Jonathan Vaughters, manager bij EF. "Hij biedt ons een extra kaart om uit te spelen tijdens de kasseiklassiekers." Valgren wordt bij EF ploegmaat van onder meer Jens Keukeleire.

11:56 11 uur 56. Drucker trekt naar Cofidis. Jempy Drucker zet zijn carrière voort bij Cofidis. De 34-jarige Luxemburger komt over van Bora-hansgrohe. Bij Cofidis zal Drucker werken in dienst van spurtbom Elia Viviani maar ook Guillaume Martin bijstaan in de rittenwedstrijden. "Hij is een ervaren renner die in het hele seizoen een belangrijke rol zal spelen", zegt teammanager Cédric Vasseur. "We merkten dit jaar dat wij een schakel misten in de sprinttrein van Elia Viviani. Jempy heeft de kwaliteiten om die taak op zich te nemen."

11:32 11 uur 32. Dowsett blijft dan toch langer bij Israel Start-Up Nation. Alex Dowsett heeft dan toch een contractverlenging gekregen bij Israel Start-Up Nation. Vorige maand won de Brit van 32 een rit in de Giro, de eerste ritzege in een grote ronde voor wielerploeg.

"Het is duidelijk dat dit team een grote toekomst heeft. Met de komst van Bevin, Vanmarcke, Woods, De Marchi en natuurlijk Froome is het leuk dat ik deel mag blijven uitmaken van het team. Ik zal met plezier onze sprinters en onze kopmannen ondersteunen", zegt Dowsett, die op 12 december een aanval doet op het werelduurrecord.

