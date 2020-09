Wielertransfers: Belgisch spurttalent Jordi Meeus verkast naar Bora-hansgrohe

De 21-jarige Italiaan Filippo Conca heeft een contract van 2 jaar getekend bij Lotto-Soudal. Ondanks zijn lengte (1,90m) is Conca een lichtgewicht. Vorig weekend eindigde hij nog 5e in de Baby Giro, net als in 2019. Eind juli won hij in Imola zijn eerste koers na de lockdown.





Conca stapt over van het Italiaanse continentale team Biesse Arvedi: "Ik ben zo blij. Ik zal er alles aan doen om niet te ontgoochelen. Mijn ultieme droom is een rit winnen in een grote ronde, maar dat is voor later. Eerst moet ik mijn plaats vinden in de ploeg en zal ik heel graag helper zijn. Wat me zeker zal helpen, is dat ik met Stefano Oldani een land- en leeftijdsgenoot in de ploeg heb. We kennen mekaar al jaren erg goed."





Lotto-Soudal-manager John Lelangue: "Conca is meer dan een goeie renner. Hij heeft absoluut de juiste ingesteldheid. Het is een grote stap vooruit, maar we zullen hem in alles bijstaan. Zijn anstelling maakt deel uit van een groter verjongingsplan bij Lotto-Soudal."