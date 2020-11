Wielertransfers: Alex Dowsett blijft toch bij Israel Start-Up Nation, Drucker trekt naar Cofidis

11:56 11 uur 56. Drucker trekt naar Cofidis. Jempy Drucker zet zijn carrière voort bij Cofidis. De 34-jarige Luxemburger komt over van Bora-hansgrohe. Bij Cofidis zal Drucker werken in dienst van spurtbom Elia Viviani maar ook Guillaume Martin bijstaan in de rittenwedstrijden. "Hij is een ervaren renner die in het hele seizoen een belangrijke rol zal spelen", zegt teammanager Cédric Vasseur. "We merkten dit jaar dat wij een schakel misten in de sprinttrein van Elia Viviani. Jempy heeft de kwaliteiten om die taak op zich te nemen." . Drucker trekt naar Cofidis Jempy Drucker zet zijn carrière voort bij Cofidis. De 34-jarige Luxemburger komt over van Bora-hansgrohe. Bij Cofidis zal Drucker werken in dienst van spurtbom Elia Viviani maar ook Guillaume Martin bijstaan in de rittenwedstrijden. "Hij is een ervaren renner die in het hele seizoen een belangrijke rol zal spelen", zegt teammanager Cédric Vasseur. "We merkten dit jaar dat wij een schakel misten in de sprinttrein van Elia Viviani. Jempy heeft de kwaliteiten om die taak op zich te nemen."

11:32 11 uur 32. Dowsett blijft dan toch langer bij Israel Start-Up Nation. Alex Dowsett heeft dan toch een contractverlenging gekregen bij Israel Start-Up Nation. Vorige maand won de Brit van 32 een rit in de Giro, de eerste ritzege in een grote ronde voor wielerploeg. "Het is duidelijk dat dit team een grote toekomst heeft. Met de komst van Bevin, Vanmarcke, Woods, De Marchi en natuurlijk Froome is het leuk dat ik deel mag blijven uitmaken van het team. Ik zal met plezier onze sprinters en onze kopmannen ondersteunen", zegt Dowsett, die op 12 december een aanval doet op het werelduurrecord. .

"Het is duidelijk dat dit team een grote toekomst heeft. Met de komst van Bevin, Vanmarcke, Woods, De Marchi en natuurlijk Froome is het leuk dat ik deel mag blijven uitmaken van het team. Ik zal met plezier onze sprinters en onze kopmannen ondersteunen", zegt Dowsett, die op 12 december een aanval doet op het werelduurrecord.

13-11-2020 13-11-2020.

16:17 B&B Hôtels-Vital Concept voegt nog een Belg toe aan zijn selectie. De 30-jarige Eliot Lietaer reed sinds 2012 in Belgische loondienst bij Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal-Wallonie Bruxelles, maar trekt nu naar de Franse procontinentale ploeg. "Ik kan de klimmers en de allrounders in deze ploeg steunen." B&B rekende dit seizoen op meerdere landgenoten zoals Jens Debusschere en Frederik Backaert. 16 uur 17.

04-11-2020 04-11-2020.

19:13 Circus-Wanty Gobert heeft de WorldTour-licentie van CCC overgenomen. De Belgische ploeg had dankzij de promotie ook goed nieuws voor 3 renners die momenteel bij CCC aan de slag zijn: Jonas Koch, Georg Zimmermann en Jan Hirt stappen mee over. 19 uur 13.

03-11-2020 03-11-2020.

11:20 Voor Luka Mezgec blijft alles bij het oude: hij verlengt bij Mitchelton-Scott. 11 uur 20.

11:18 11 uur 18. Geschke moet Martin bijstaan. Simon Geschke is de volgende CCC-klant die een nieuwe werkgever heeft gevonden. De 34-jarige Duitser wisselt oranje in voor rood: Cofidis wordt zijn nieuwe ploeg. "Ik snijd dit nieuwe hoofdstuk met heel veel enthousiasme aan", zegt de ritwinnaar in de Tour van 2015. Hij wordt een knecht van klimmer Guillaume Martin. .

"Ik snijd dit nieuwe hoofdstuk met heel veel enthousiasme aan", zegt de ritwinnaar in de Tour van 2015. Hij wordt een knecht van klimmer Guillaume Martin.

30-10-2020 30-10-2020.

17:17 17 uur 17. Bingoal-WB biedt Mertz en Dupont onderdak voor 2021. In een tijd waarin er nog heel wat renners geen ploeg hebben voor 2021, hebben Rémy Mertz en Timothy Dupont het goeie nieuws gekregen dat ze volgend jaar voor Bingoal Wallonie-Bruxelles (UCI ProTeam) mogen koersen. Mertz komt over van Lotto-Soudal, Dupont van Circus-Wanty Gobert.

De 25-jarige Mertz was 4 jaar actief bij Lotto-Soudal. Hij keert terug naar een vertrouwd nest, want hij was als belofte al bij Bingoal-WB. De man uit Aarlen won nog niet bij de profs, hij doet momenteel mee in de Vuelta.

Dupont is 7 jaar ouder en brengt een pak meer zeges mee. De ex-renner van Roubaix-Lille-Métropole (2014-2015, Verandas Willems (2016-2017) en Circus-Wanty Gobert (2018-2020) heeft vaak gewonnen. Nokere Koerse (2016), GP Jef Scherens (2017), Schaals Sels (2018) en een rit in de Ronde van Wallonië (2019) zijn de voornaamste.

Het Belgische team van manager Christophe Brandt won in 2020 geen enkele keer.