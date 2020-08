Nog meer versterking voor AG2R: ook Lilian Calmejane tekent

13:54 13 uur 54. Ook Calmejane naar AG2R. AG2R blijft zijn offensief op de transfermarkt voortzetten. Na de versterking van de voorjaarsploeg, met onder meer Van Avermaet, Dewulf en Van Hoeke, wordt nu ook de klimmersploeg aangevuld. Die had wel een forse knauw gekregen met het vertrek van Bardet en Latour. De 27-jarige Calmejane reed de voorbije jaren voor (Total) Direct Energie. Hij behaalde al 12 profzeges, waaronder een rit in de Tour en de Vuelta. . Ook Calmejane naar AG2R AG2R blijft zijn offensief op de transfermarkt voortzetten. Na de versterking van de voorjaarsploeg, met onder meer Van Avermaet, Dewulf en Van Hoeke, wordt nu ook de klimmersploeg aangevuld. Die had wel een forse knauw gekregen met het vertrek van Bardet en Latour.

De 27-jarige Calmejane reed de voorbije jaren voor (Total) Direct Energie. Hij behaalde al 12 profzeges, waaronder een rit in de Tour en de Vuelta.

13:53 13 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17-08-2020 17-08-2020.

18:03 18 uur 03. Versterking bij team van Van der Poel. Lionel Taminiaux verlaat na dit seizoen Bingoal-Wallonie Bruxelles om bij Alpecin-Fenix aan de slag te gaan. Daar ondertekende onze 24-jarige landgenoot een contract voor drie seizoenen. Vorig jaar won Taminiaux als neoprof de profkoers in Viane en de Franse semiklassieker La Roue Tourangelle. Daarnaast behaalde hij een derde plaats in de Rund um Köln en ereplaatsen in de Baloise Belgium Tour en Ronde van Wallonië. "Dit is een grote stap voorwaarts in mijn carrière. Ik ben bijzonder nieuwsgierig naar deze nieuwe omgeving en de concrete aanpak van de ploeg", aldus Taminiaux. "Er was interesse van meerdere ploegen maar de professionele omkadering, het potentieel van de ploeg, de mentaliteit en het materiaal spraken mij meteen aan. Ik hoop dat ik heel wat kan bijleren in de grote koersen en dat ik mijn persoonlijke rol zo goed mogelijk kan invullen op belangrijke momenten." . Versterking bij team van Van der Poel Lionel Taminiaux verlaat na dit seizoen Bingoal-Wallonie Bruxelles om bij Alpecin-Fenix aan de slag te gaan. Daar ondertekende onze 24-jarige landgenoot een contract voor drie seizoenen.

Vorig jaar won Taminiaux als neoprof de profkoers in Viane en de Franse semiklassieker La Roue Tourangelle. Daarnaast behaalde hij een derde plaats in de Rund um Köln en ereplaatsen in de Baloise Belgium Tour en Ronde van Wallonië.

"Dit is een grote stap voorwaarts in mijn carrière. Ik ben bijzonder nieuwsgierig naar deze nieuwe omgeving en de concrete aanpak van de ploeg", aldus Taminiaux.

"Er was interesse van meerdere ploegen maar de professionele omkadering, het potentieel van de ploeg, de mentaliteit en het materiaal spraken mij meteen aan. Ik hoop dat ik heel wat kan bijleren in de grote koersen en dat ik mijn persoonlijke rol zo goed mogelijk kan invullen op belangrijke momenten."

14-08-2020 14-08-2020.

17:06 17 uur 06. Nog 2 nieuwkomers bij AG2R. Het blijft transferberichten regenen over AG2R. De Franse ploeg versterkte zich gisteren met Greg Van Avermaet. Vandaag meldt het de komst van 2 Fransen: Damien Touzé en Marc Sarreau. 2 renners die hun neus niet ophalen voor het Vlaamse werk. De 23-jarige Touzé reed de voorbije 2 jaar bij Cofidis en eindigde eind februari nog 17e in Kuurne-Brussel-Kuurne. Touzé won vorig jaar ook brons op het Frans kampioenschap op de weg, Warren Barguil was toen de primus. Marc Sarreau staat te boek als een sprinter, maar houdt ook van de kasseiklassiekers. Vorige week kwam hij nog zwaar ten val in de Ronde van Polen, in de etappe waar Fabio Jakobsen een vreselijke val maakte. . Nog 2 nieuwkomers bij AG2R Het blijft transferberichten regenen over AG2R. De Franse ploeg versterkte zich gisteren met Greg Van Avermaet. Vandaag meldt het de komst van 2 Fransen: Damien Touzé en Marc Sarreau. 2 renners die hun neus niet ophalen voor het Vlaamse werk.



De 23-jarige Touzé reed de voorbije 2 jaar bij Cofidis en eindigde eind februari nog 17e in Kuurne-Brussel-Kuurne. Touzé won vorig jaar ook brons op het Frans kampioenschap op de weg, Warren Barguil was toen de primus.

Marc Sarreau staat te boek als een sprinter, maar houdt ook van de kasseiklassiekers. Vorige week kwam hij nog zwaar ten val in de Ronde van Polen, in de etappe waar Fabio Jakobsen een vreselijke val maakte.

17:05 17 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:05 17 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11-08-2020 11-08-2020.

12:26 12 uur 26. Wielrennen Romain Bardet snuift na 9 jaar AG2R andere lucht op bij Sunweb

12:26 12 uur 26. Wielrennen Greg Van Avermaet tekent voor 3 jaar bij de ploeg van Oliver Naesen

11:16 11 uur 16. Cortina tekent voor drie jaar bij Movistar. Ivan Garcia Cortina trekt de komende seizoenen de wielerplunje van Movistar aan. De Spanjaard zijn contract bij Bahrein-Merida liep af. De 24-jarige renner won dit jaar al een etappe in Parijs-Nice. "Hij is een grote aanwinst voor de toekomst van onze ploeg, zeker voor het eendagswerk. Hij is een liefhebber van kasseien, kijk maar naar zijn ontsnapping in de Ronde van Vlaanderen in 2018." . Cortina tekent voor drie jaar bij Movistar Ivan Garcia Cortina trekt de komende seizoenen de wielerplunje van Movistar aan. De Spanjaard zijn contract bij Bahrein-Merida liep af. De 24-jarige renner won dit jaar al een etappe in Parijs-Nice. "Hij is een grote aanwinst voor de toekomst van onze ploeg, zeker voor het eendagswerk. Hij is een liefhebber van kasseien, kijk maar naar zijn ontsnapping in de Ronde van Vlaanderen in 2018."