LIVE: Schrijft Evenepoel straks de Ronde van Burgos op zijn naam?

13 uur 37. 35 kilometer ver. Het ziet ernaar uit dat we een eerste schifting hebben: uiteindelijk zijn het 6 renners die een kloofje geslagen hebben met het peloton. Het verschil tussen de twee groepen bedraagt 4 minuten. .

12 uur 45. Start! De laatste etappe is van start gegaan. Uiteraard onder een mooi zonnetje. .

11 uur 22. Start over ruim een uur. De renners worden vandaag om 12.40u aan de start verwacht. Volgens het traagste schema komen ze om 17u aan, het snellere schema komt een halfuur vroeger uit. .

11:02

11 uur 02. Steekt Evenepoel de eindzege op zak? Remco Evenepoel greep donderdag de macht in de Ronde van Burgos en kwam vrijdag in een overgangsrit nooit in de problemen. Vandaag staat het slotakkoord op het menu: een etappe van 158 kilometer met na 103, 109 en 134 kilometer colletjes van 3e categorie en als slotakkoord een aankomst bergop van 4,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,9%. .