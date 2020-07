13:47 13 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:44 13 uur 44. Theuns zegekoning in kopgroep. Edward Theuns is veruit de koploper met het grootste palmares. Met 8 zeges doet hij stukken beter dan de Kazach Stalnov (1 overwinning). De overige 6 hebben nog geen enkele profkoers op hun naam staan. Vorig jaar sprintte Theuns naar nummer 8 in de Primus Classic in Haacht. Kijk hieronder nog eens hoe dat ging.

Vorig jaar sprintte Theuns naar nummer 8 in de Primus Classic in Haacht. Kijk hieronder nog eens hoe dat ging.

13:43 13 uur 43. Edward Theuns wint Primus Classic 2019. Edward Theuns wint Primus Classic 2019

13:36 13 uur 36. 4 cols van 3e categorie als voorgerecht. Het peloton in Spanje moet vanmiddag 150 km overbruggen. Op weg naar de slotklim krijgen de deelnemers 4 cols van 3e categorie voorgeschoteld. De eerste - de Alto de la Mota (3,6 km - 5,1 %) - hebben ze net achter de kiezen.

13:05 13 uur 05. Edward Theuns is mee in de ontsnapping. De eerste vlucht van de dag is een feit. Edward Theuns (Trek-Segafredo) is een van de 9 koplopers. 4 Spanjaarden (Adria, Galvan, Martine en Nicolau), 1 Kazach (Stalnov), 1 Colombiaan (Osorio), 1 Nederlander (Bol) en 1 Hongaar (Dina) vergezellen onze landgenoot.

13:03 Het belooft heet te worden in het Spaanse binnenland:. 13 uur 03. Het belooft heet te worden in het Spaanse binnenland:

13:02 Voor de start draagt elke renner een mondmasker:. 13 uur 02. Voor de start draagt elke renner een mondmasker:

13:01 Het programma van vandaag met aankomst op de Picon Blanco:. 13 uur 01. Het programma van vandaag met aankomst op de Picon Blanco: