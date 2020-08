Evenepoel zet eindzege Burgos op palmares, maar moet slotrit aan Sosa laten

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) heeft de eindzege in de Ronde van Burgos niet meer uit handen gegeven. Het talent van Deceuninck-Quick Step kleurde de finale van de slotrit, maar kon de Colombiaan Ivan Sosa (Ineos) en Mikel Landa (Bahrein-McLaren) niet aftroeven in de slotkilometer. De 20-jarige wonderknaap is dus toch van vlees en bloed.