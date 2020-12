EF Pro Cycling shopt nog eens bij Nippo-Delko One voor Julien El Fares

23:57 23 uur 57. EF Pro Cycling versterkt rangen met Julien El Fares. De Franse wielrenner Julien El Fares (35) draagt volgend seizoen de roze tenue van EF Pro Cycling in het peloton. Het is na Fumiyuki Beppu en Hideto Nakane al de derde renner die overkomt van het Franse ProTeam Nippo-Delko One Provence. Dat het Japanse bedrijf Nippo volgend seizoen waarschijnlijk wat sponsorgeld in de Amerikaanse ploeg steekt, is een mogelijke verklaring. Julien El Fares behaalde zijn mooiste zeges in 2009. Hij werd toen eindwinnaar van de Ronde van Wallonië en pakte ook een ritzege in Tirreno-Adriatico. . EF Pro Cycling versterkt rangen met Julien El Fares De Franse wielrenner Julien El Fares (35) draagt volgend seizoen de roze tenue van EF Pro Cycling in het peloton. Het is na Fumiyuki Beppu en Hideto Nakane al de derde renner die overkomt van het Franse ProTeam Nippo-Delko One Provence. Dat het Japanse bedrijf Nippo volgend seizoen waarschijnlijk wat sponsorgeld in de Amerikaanse ploeg steekt, is een mogelijke verklaring. Julien El Fares behaalde zijn mooiste zeges in 2009. Hij werd toen eindwinnaar van de Ronde van Wallonië en pakte ook een ritzege in Tirreno-Adriatico.

16:28 16 uur 28. Gino Mäder (23) en Jonathan Milan (22) vervoegen Bahrain-McLaren. Bahrein-McLaren heeft zich voor volgend seizoen met de 23-jarige Zwitser Gino Mäder versterkt. De klassementsrenner komt over van NTT, waarbij hij in 2019 zijn profdebuut maakte. Mäder kwam in de 17e etappe nog dicht bij zijn eerste overwinning in de WorldTour, maar moest de zege aan de Fransman David Gaudu.

Mäder kwam in de 17e etappe nog dicht bij zijn eerste overwinning in de WorldTour, maar moest de zege aan de Fransman David Gaudu.

Ook de 20-jarige neoprof Jonathan Milan, Italiaans kampioen tijdrijden bij de beloften, komt het team van onze landgenoot Dylan Teuns versterken.

19:55 19 uur 55. Beppu krijgt kans bij Education First. Fumiyuki Beppu (37) zet opnieuw een stap hogerop naar de WorldTour. De Japanse veteraan verlaat Nippo-Delko One Provence en tekent voor één seizoen bij Education First. Dat de Amerikaanse ploeg na Hideto Nakane ook Beppu aantrekt, wakkert de geruchten aan dat het Japanse bedrijf Nippo de nieuwe sponsor van Education First wordt. "Ik kijk uit naar deze kans bij EF Pro Cycling", zegt Beppu. "De ploeg heeft prachtige wielershirts en fietsen en ze doen het geweldig in de klassiekers en de grote rondes. Ik ben heel erg gemotiveerd."

17:01 17 uur 01. Laurens De Vreese moet op zoek naar nieuwe ploeg. Laurens De Vreese zal komend seizoen niet meer voor Astana koersen. De "beste rapper van het peloton" was er actief sinds 2015.

"Een betrouwbare knecht en een ervaren wegkapitein zijn slechts enkele van Laurens' kwaliteiten", klinkt het in een boodschap op de website van het Kazachse team.

"Maar Laurens bewees zich ook als een ware zanger en rapper in de eerste rapvideo van het team. Na 6 seizoenen de kopmannen te helpen en de jongeren de begeleiden, wensen we Laurens het beste toe in zijn verdere carrière."

12:06 12 uur 06. Henao trekt naar Team Qhubeka. De Colombiaan Sergio Henao zet zijn wielercarrière voort bij Team Qhubeka ASSOS. De Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg, opvolger van NTT Pro Cycling, maakte zijn komst zaterdag bekend. De 32-jarige Henao verlaat na twee seizoenen UAE-Team Emirates. Daarvoor reed hij zeven jaar voor Sky.

Henao boekte zijn mooiste overwinning in 2017 toen hij Parijs-Nice op zijn naam schreef, voor Alberto Contador. Twee keer maakte hij deel uit van de Sky-formatie die met Chris Froome de Tour won. Dit najaar eindigde Henao in de Ronde van Spanje als 15e.

De tweevoudige Colombiaanse kampioen (2017-2018) wordt de eerste Colombiaan bij Qhubeka. Hij wordt er teamgenoot van onder meer Victor Campenaerts en Dimitri Claeys.

