CCC loopt verder leeg: Nathan Van Hooydonck trekt naar Jumbo-Visma

09:04 09 uur 04. Nathan Van Hooydonck van CCC naar Jumbo-Visma. Het klassieke team rond Wout van Aert en Mike Teunissen bij Jumbo-Visma wordt uitgebreid met Nathan Van Hooydonck. De 24-jarige knecht verlaat CCC, dat nog altijd (?) jaagt op een nieuwe sponsor, maar intussen nagenoeg helemaal leegloopt. "We zochten naar een sterke renner die de kern rond Wout en Mike kon versterken. Nathan is daar de geknipte man voor", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Ook zijn capaciteiten als tijdrijder zijn nuttig." "Dit voelt aan als een nieuw hoofdstuk in mijn carrière", reageert de Belgische aanwinst. "Dit is het team waar ik verdere stappen als renner kan zetten." Van Hooydonck tekende voor twee seizoenen bij Jumbo-Visma, dat zich eerder al versterkte met Edoardo Affini, David Dekker en Gijs Leemreize. Ook Sam Oomen zou op komst zijn. . Nathan Van Hooydonck van CCC naar Jumbo-Visma Het klassieke team rond Wout van Aert en Mike Teunissen bij Jumbo-Visma wordt uitgebreid met Nathan Van Hooydonck. De 24-jarige knecht verlaat CCC, dat nog altijd (?) jaagt op een nieuwe sponsor, maar intussen nagenoeg helemaal leegloopt.

"We zochten naar een sterke renner die de kern rond Wout en Mike kon versterken. Nathan is daar de geknipte man voor", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Ook zijn capaciteiten als tijdrijder zijn nuttig."

"Dit voelt aan als een nieuw hoofdstuk in mijn carrière", reageert de Belgische aanwinst. "Dit is het team waar ik verdere stappen als renner kan zetten."

Van Hooydonck tekende voor twee seizoenen bij Jumbo-Visma, dat zich eerder al versterkte met Edoardo Affini, David Dekker en Gijs Leemreize. Ook Sam Oomen zou op komst zijn.

09:04 09 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21-08-2020 21-08-2020.

15:27 15 uur 27. Vliegen blijft Circus-Wanty Gobert langer trouw. Loïc Vliegen heeft zijn contract bij Circus-Wanty Gobert verlengd tot 2022. De 26-jarige Vliegen was al goed voor een handvol toptienplaatsen in een aantal grote koersen en was vorig jaar ook de eindwinnaar van de Ronde van Wallonië. "Ik ben tevreden om het avontuur met Circus-Wanty Gobert te verlengen. Na mijn jaren bij BMC, waar ik niet vaak de kans had om mijn eigen kaart te spelen, ben ik in dit team kunnen groeien. Ik wil blijven verbeteren in deze rol van kopman en hoop nog vele mooie resultaten voor de ploeg te kunnen behalen", zegt Vliegen op de website van zijn werkgever. Algemeen manager Jean-François Bourlart: "Loïc is een sleutelelement binnen onze ploeg. Hij heeft in het begin van zijn carrière een goede opleiding in de WorldTour gehad en nadien in onze kleuren een hoger niveau bereikt. Loïc heeft zijn plaats binnen onze ploeg gevonden en hij heeft vorig seizoen met zijn zege in de Ronde van Wallonië, maar ook met zijn prestaties in de klassiekers sinds de herstart van de competitie, getoond dat hij een nieuwe dimensie bereikt heeft. Ik ben overtuigd dat hij zijn mooie prestaties voor Circus-Wanty Gobert zal doorzetten." . Vliegen blijft Circus-Wanty Gobert langer trouw Loïc Vliegen heeft zijn contract bij Circus-Wanty Gobert verlengd tot 2022. De 26-jarige Vliegen was al goed voor een handvol toptienplaatsen in een aantal grote koersen en was vorig jaar ook de eindwinnaar van de Ronde van Wallonië.

"Ik ben tevreden om het avontuur met Circus-Wanty Gobert te verlengen. Na mijn jaren bij BMC, waar ik niet vaak de kans had om mijn eigen kaart te spelen, ben ik in dit team kunnen groeien. Ik wil blijven verbeteren in deze rol van kopman en hoop nog vele mooie resultaten voor de ploeg te kunnen behalen", zegt Vliegen op de website van zijn werkgever.

Algemeen manager Jean-François Bourlart: "Loïc is een sleutelelement binnen onze ploeg. Hij heeft in het begin van zijn carrière een goede opleiding in de WorldTour gehad en nadien in onze kleuren een hoger niveau bereikt. Loïc heeft zijn plaats binnen onze ploeg gevonden en hij heeft vorig seizoen met zijn zege in de Ronde van Wallonië, maar ook met zijn prestaties in de klassiekers sinds de herstart van de competitie, getoond dat hij een nieuwe dimensie bereikt heeft. Ik ben overtuigd dat hij zijn mooie prestaties voor Circus-Wanty Gobert zal doorzetten."

15:27 15 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:17 13 uur 17. Simon Yates blijft Mitchelton-Scott trouw. De toekomst van Mitchelton-Scott lijkt dan toch verzekerd, want speerpunt Simon Yates heeft zijn contract met 2 jaar verlengd. De Brit won 2 jaar geleden de Vuelta voor het team. "Mijn avontuur bij de ploeg was tot nu toe fantastisch. Ik kijk uit naar nog meer succes. Ik ben er zeker van dat we nog meer grote rondes kunnen winnen." . Simon Yates blijft Mitchelton-Scott trouw De toekomst van Mitchelton-Scott lijkt dan toch verzekerd, want speerpunt Simon Yates heeft zijn contract met 2 jaar verlengd. De Brit won 2 jaar geleden de Vuelta voor het team. "Mijn avontuur bij de ploeg was tot nu toe fantastisch. Ik kijk uit naar nog meer succes. Ik ben er zeker van dat we nog meer grote rondes kunnen winnen."

13:16 13 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:22 09 uur 22. Wielrennen Masnada naar Deceuninck-Quick Step om blessurecrisis op te vangen

19-08-2020 19-08-2020.

13:54 13 uur 54. Ook Calmejane naar AG2R. AG2R blijft zijn offensief op de transfermarkt voortzetten. Na de versterking van de voorjaarsploeg, met onder meer Van Avermaet, Dewulf en Van Hoeke, wordt nu ook de klimmersploeg aangevuld. Die had wel een forse knauw gekregen met het vertrek van Bardet en Latour. De 27-jarige Calmejane reed de voorbije jaren voor (Total) Direct Energie. Hij behaalde al 12 profzeges, waaronder een rit in de Tour en de Vuelta. . Ook Calmejane naar AG2R AG2R blijft zijn offensief op de transfermarkt voortzetten. Na de versterking van de voorjaarsploeg, met onder meer Van Avermaet, Dewulf en Van Hoeke, wordt nu ook de klimmersploeg aangevuld. Die had wel een forse knauw gekregen met het vertrek van Bardet en Latour.

De 27-jarige Calmejane reed de voorbije jaren voor (Total) Direct Energie. Hij behaalde al 12 profzeges, waaronder een rit in de Tour en de Vuelta.

13:53 13 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17-08-2020 17-08-2020.

18:03 18 uur 03. Versterking bij team van Van der Poel. Lionel Taminiaux verlaat na dit seizoen Bingoal-Wallonie Bruxelles om bij Alpecin-Fenix aan de slag te gaan. Daar ondertekende onze 24-jarige landgenoot een contract voor drie seizoenen. Vorig jaar won Taminiaux als neoprof de profkoers in Viane en de Franse semiklassieker La Roue Tourangelle. Daarnaast behaalde hij een derde plaats in de Rund um Köln en ereplaatsen in de Baloise Belgium Tour en Ronde van Wallonië. "Dit is een grote stap voorwaarts in mijn carrière. Ik ben bijzonder nieuwsgierig naar deze nieuwe omgeving en de concrete aanpak van de ploeg", aldus Taminiaux. "Er was interesse van meerdere ploegen maar de professionele omkadering, het potentieel van de ploeg, de mentaliteit en het materiaal spraken mij meteen aan. Ik hoop dat ik heel wat kan bijleren in de grote koersen en dat ik mijn persoonlijke rol zo goed mogelijk kan invullen op belangrijke momenten." . Versterking bij team van Van der Poel Lionel Taminiaux verlaat na dit seizoen Bingoal-Wallonie Bruxelles om bij Alpecin-Fenix aan de slag te gaan. Daar ondertekende onze 24-jarige landgenoot een contract voor drie seizoenen.

Vorig jaar won Taminiaux als neoprof de profkoers in Viane en de Franse semiklassieker La Roue Tourangelle. Daarnaast behaalde hij een derde plaats in de Rund um Köln en ereplaatsen in de Baloise Belgium Tour en Ronde van Wallonië.

"Dit is een grote stap voorwaarts in mijn carrière. Ik ben bijzonder nieuwsgierig naar deze nieuwe omgeving en de concrete aanpak van de ploeg", aldus Taminiaux.

"Er was interesse van meerdere ploegen maar de professionele omkadering, het potentieel van de ploeg, de mentaliteit en het materiaal spraken mij meteen aan. Ik hoop dat ik heel wat kan bijleren in de grote koersen en dat ik mijn persoonlijke rol zo goed mogelijk kan invullen op belangrijke momenten."