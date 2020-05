LIVESTREAM Sporza Retro: Kijk naar het nummertje van Thomas De Gendt in de Giro

15:50 15 uur 50. In het peloton komt er stilaan wat meer leven. Dat moet ook, want op ruim 6 kilometer van de aankomst ziet het er echt wel rooskleurig uit voor De Gendt. . In het peloton komt er stilaan wat meer leven. Dat moet ook, want op ruim 6 kilometer van de aankomst ziet het er echt wel rooskleurig uit voor De Gendt.

15:49 15 uur 49. We gaan een week langer moeten blijven in deze Giro voor interviews over De Gendt, Renaat. . José De Cauwer. We gaan een week langer moeten blijven in deze Giro voor interviews over De Gendt, Renaat. José De Cauwer

15:49 15 uur 49. Terwijl De Gendt flirt met de virtuele roze trui, geven we ook een pluim aan Ben Hermans. Hij houdt knap stand in het uitgedunde groepje toppers. . Terwijl De Gendt flirt met de virtuele roze trui, geven we ook een pluim aan Ben Hermans. Hij houdt knap stand in het uitgedunde groepje toppers.

15:44 15 uur 44. De Gendt loopt steeds verder weg van het peloton, dat treuzelt of niet beter kan. Onder de boog van de laatste 10 kilometer hebben Rodriguez en co een achterstand van 5 minuten. De Gendt stond vanmorgen 5'40" in het krijt. . De Gendt loopt steeds verder weg van het peloton, dat treuzelt of niet beter kan. Onder de boog van de laatste 10 kilometer hebben Rodriguez en co een achterstand van 5 minuten. De Gendt stond vanmorgen 5'40" in het krijt.

15:41 15 uur 41. In het groepje favorieten zijn ze elkaar aan het beloeren. Niemand wil de kastanjes uit het vuur halen. Dat speelt natuurlijk in de kaart van De Gendt, die naast de ritzege ook nog een flinke sprong in het klassement kan maken. Hij begon als 8e aan de rit en beetje bij beetje lonkt het podium. . In het groepje favorieten zijn ze elkaar aan het beloeren. Niemand wil de kastanjes uit het vuur halen. Dat speelt natuurlijk in de kaart van De Gendt, die naast de ritzege ook nog een flinke sprong in het klassement kan maken. Hij begon als 8e aan de rit en beetje bij beetje lonkt het podium.

15:39 Flashback naar het voorjaar van 2012: De Gendt wint een rit in Parijs-Nice. 15 uur 39. Flashback naar het voorjaar van 2012: De Gendt wint een rit in Parijs-Nice

15:37 15 uur 37. Parijs-Nice en Ronde van Zwitserland. Anno 2020 heeft Thomas De Gendt een palmares waar heel wat profs jaloers op zijn. In 2012 kreeg zijn erelijst zoetjesaan ook wat vorm: De Gendt trok naar de Giro met onder meer ritzeges in Parijs-Nice (2012 en 2011) en de Ronde van Zwitserland (2011). Maar de echte doorbraak zouden we dus krijgen op de flanken van de Stelvio. . Parijs-Nice en Ronde van Zwitserland Anno 2020 heeft Thomas De Gendt een palmares waar heel wat profs jaloers op zijn. In 2012 kreeg zijn erelijst zoetjesaan ook wat vorm: De Gendt trok naar de Giro met onder meer ritzeges in Parijs-Nice (2012 en 2011) en de Ronde van Zwitserland (2011). Maar de echte doorbraak zouden we dus krijgen op de flanken van de Stelvio.

15:34 15 uur 34. In 2012 reed Thomas De Gendt voor Vacansoleil. De aanvaller/klimmer had toen al zijn eigenzinnige visie op de wielersport. "Een pluim voor deze ploeg dat ze hem de vrijheid gegeven hebben. Het rendeert", ziet José De Cauwer. . In 2012 reed Thomas De Gendt voor Vacansoleil. De aanvaller/klimmer had toen al zijn eigenzinnige visie op de wielersport. "Een pluim voor deze ploeg dat ze hem de vrijheid gegeven hebben. Het rendeert", ziet José De Cauwer.

15:31 De Gendt moet vandaag naar een hoogte van liefst 2.758 meter. 15 uur 31. De Gendt moet vandaag naar een hoogte van liefst 2.758 meter

15:31 15 uur 31. Ik denk dat we een nieuwe ronderenner hebben. En wat voor eentje. Eentje met body en durf. José De Cauwer. Ik denk dat we een nieuwe ronderenner hebben. En wat voor eentje. Eentje met body en durf. José De Cauwer

15:30 15 uur 30. De Gendt solo! Onze inkt is nog niet opgedroogd en daar is de volgende prik van De Gendt al. Hij zet zijn turbo nu helemaal aan. Krijgen we een solo van 12,5 kilometer? . De Gendt solo! Onze inkt is nog niet opgedroogd en daar is de volgende prik van De Gendt al. Hij zet zijn turbo nu helemaal aan. Krijgen we een solo van 12,5 kilometer?

15:26 15 uur 26. Koptrio. Nog 13 kilometer en De Gendt en Nieve krijgen weer versterking. Cunego, ex-eindwinnaar van de Giro, haakt nog eens zijn wagonnetje aan. Het peloton komt geen meter dichter: 3'51". . Koptrio Nog 13 kilometer en De Gendt en Nieve krijgen weer versterking. Cunego, ex-eindwinnaar van de Giro, haakt nog eens zijn wagonnetje aan. Het peloton komt geen meter dichter: 3'51".

15:24 15 uur 24. In het peloton voert de laatste ploegmakker van Ryder Hesjedal de forcing. De Canadees is in de stand de eerste achtervolger van roze trui Joaquim Rodriguez. Basso, Uran en co volgen een rijtje verder. . In het peloton voert de laatste ploegmakker van Ryder Hesjedal de forcing. De Canadees is in de stand de eerste achtervolger van roze trui Joaquim Rodriguez. Basso, Uran en co volgen een rijtje verder.

15:22 15 uur 22. Een ritje over de Mortirolo en de Stelvio: in 2012 hadden we deze route te danken aan de Giro-fans die hun stem konden uitbrengen via sociale media. "Wat ben ik blij dat zoiets nog niet kon in mijn tijd als renner", lacht José De Cauwer. Nog 15 kilometer en Nieve en De Gendt houden elkaar gezelschap. . Een ritje over de Mortirolo en de Stelvio: in 2012 hadden we deze route te danken aan de Giro-fans die hun stem konden uitbrengen via sociale media. "Wat ben ik blij dat zoiets nog niet kon in mijn tijd als renner", lacht José De Cauwer.



15:18 15 uur 18. De Gendt kent deze berg als zijn broekzak. Al van bij de nieuwelingen komt hij hier op stage. Deze Stelvio heeft voor De Gendt geen geheimen. Renaat Schotte. De Gendt kent deze berg als zijn broekzak. Al van bij de nieuwelingen komt hij hier op stage. Deze Stelvio heeft voor De Gendt geen geheimen. Renaat Schotte

15:16 15 uur 16. Stelvio. Het is tijd voor de eerste meters van de mythische Stelvio, een stevig nagerecht van deze Giro. Op 17 kilometer van de finish is De Gendt de groep al fors aan het uitdunnen. Nieve klampt aan, Cunego ziet af. . Stelvio Het is tijd voor de eerste meters van de mythische Stelvio, een stevig nagerecht van deze Giro. Op 17 kilometer van de finish is De Gendt de groep al fors aan het uitdunnen. Nieve klampt aan, Cunego ziet af.

15:10 15 uur 10. We vallen met de deur in huis op ruim 30 kilometer van de finish. De Gendt zit in een ruime kopgroep, het peloton staat 5 minuten in het krijt. "De Gendt is de Giro op zijn kop aan het zetten", zeggen onze commentatoren. "Ze geven heel veel ruimte aan De Gendt, die morgen nog een hele goeie tijdrit in zijn benen zal hebben." De Mortirolo is al opgepeuzeld, zo meteen ligt de Stelvio op ons bord. . We vallen met de deur in huis op ruim 30 kilometer van de finish. De Gendt zit in een ruime kopgroep, het peloton staat 5 minuten in het krijt.

15:09 15 uur 09. Dat we dit stukje Giro-geschiedenis kunnen herbeleven, hebben we te danken aan de koppigheid van Thomas De Gendt. De Giro stond normaal gezien niet op zijn programma, maar De Gendt had huwelijksplannen op de openingsdag van de Tour. Het werd dus toch de Giro. De rest is geschiedenis. . Dat we dit stukje Giro-geschiedenis kunnen herbeleven, hebben we te danken aan de koppigheid van Thomas De Gendt.

14:17 14 uur 17. Ronde van Italië 2012. We nemen u mee naar de Giro van 2012, meer bepaald naar het slotweekend. Op zaterdag 26 mei volgt een loodzware bergrit met aankomst op de Stelvio, een dag later wordt de eindstand vastgelegd met een individuele tijdrit in de straten van Milaan. Voor aanvang van de beestachtige etappe naar de Stelvio is dit de stand van zaken in het klassement: Joaquim Rodriguez is de eigenaar van de roze trui, maar de Spanjaard heeft slechts 17 seconden voorsprong op Ryder Hesjedal. Volgen al op een ruimere afstand: Michele Scarponi, Ivan Basso, Rigoberto Uran, Domenico Pozzovivo en John Gadret. Op de 8e plaats ontmoeten we de eerste landgenoot: Thomas De Gendt. . Ronde van Italië 2012 We nemen u mee naar de Giro van 2012, meer bepaald naar het slotweekend. Op zaterdag 26 mei volgt een loodzware bergrit met aankomst op de Stelvio, een dag later wordt de eindstand vastgelegd met een individuele tijdrit in de straten van Milaan.

