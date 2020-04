Wielerkalender krijgt (een beetje) vorm: "Tour, WK, Giro en dan Vuelta"

16:41 16 uur 41. Vuelta: "Hopen op kalender voor 15 mei". Ook de organisatie van de Vuelta weet nu min of meer waar ze aan toe zijn. "Na de verklaring van de UCI, dat het WorldTour-seizoen niet voor 1 augustus zal beginnen, kunnen wij blijven werken", zegt Vuelta-directeur Javier Guillen. "We overleggen met alle partijen in het wielrennen om de wedstrijden tussen nu en het einde van het jaar in te passen. We weten nog niet wat de precieze data voor de Vuelta zullen zijn, maar het bredere plaatje is nu duidelijk. We hopen en wensen dat voor 15 mei de uiteindelijke kalender rond zal zijn." . Vuelta: "Hopen op kalender voor 15 mei" Ook de organisatie van de Vuelta weet nu min of meer waar ze aan toe zijn. "Na de verklaring van de UCI, dat het WorldTour-seizoen niet voor 1 augustus zal beginnen, kunnen wij blijven werken", zegt Vuelta-directeur Javier Guillen. "We overleggen met alle partijen in het wielrennen om de wedstrijden tussen nu en het einde van het jaar in te passen. We weten nog niet wat de precieze data voor de Vuelta zullen zijn, maar het bredere plaatje is nu duidelijk. We hopen en wensen dat voor 15 mei de uiteindelijke kalender rond zal zijn."

16:40 16 uur 40. We willen Tour-organisator ASO en de UCI bedanken voor de snelheid waarmee ze de Tour de France in deze nieuwe wielerkalender hebben ingeplant. Vuelta-directeur Javier Guillen. We willen Tour-organisator ASO en de UCI bedanken voor de snelheid waarmee ze de Tour de France in deze nieuwe wielerkalender hebben ingeplant. Vuelta-directeur Javier Guillen

16:39 16 uur 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:18 15 uur 18. Quid BinckBank Tour? Nog een slachtoffer van "de verhuis" van de Tour: de BinckBank Tour, de WorldTour-rittenkoers die van 31 augustus tot 6 september gereden had moeten worden in België en Nederland. Golazo, organisator van deze WorldTour-rittenkoers, zal trouwens ook een andere datum moeten zoeken voor de andere wedstrijden die in hun portefeuille zitten zoals de Driedaagse Brugge-De Panne (WorldTour), de Baloise Belgium Tour (2.Pro) en de Elfstedenronde (1.1). "We gaan bij de UCI een nieuwe datum aanvragen", legt Gert Van Goolen van Golazo uit. "We willen liefst organiseren na de Tour de France en het wereldkampioenschap. Een exacte datum hebben we nog niet. We zijn trouwens niet de enige speler op dat vlak. De 'Monumenten' moeten ook nog hun plaatsje krijgen. Dan pas komen wij met onze WorldTour-koersen, de BinckBank Tour en de Driedaagse Brugge-De Panne voor mannen en vrouwen. Voor wat betreft de Baloise Belgium Tour en de Elfstedenronde is het nog afwachten of er nog data vrij zijn, maar ook daarvoor zoeken wij een oplossing. Het zal niet evident zijn om op de tijdspanne die alsmaar korter wordt dit seizoen een goede datum te vinden voor dergelijke wedstrijden, maar we hopen dat we alsnog in de puzzel zullen passen met onze koersen.". Quid BinckBank Tour? Nog een slachtoffer van "de verhuis" van de Tour: de BinckBank Tour, de WorldTour-rittenkoers die van 31 augustus tot 6 september gereden had moeten worden in België en Nederland. Golazo, organisator van deze WorldTour-rittenkoers, zal trouwens ook een andere datum moeten zoeken voor de andere wedstrijden die in hun portefeuille zitten zoals de Driedaagse Brugge-De Panne (WorldTour), de Baloise Belgium Tour (2.Pro) en de Elfstedenronde (1.1). "We gaan bij de UCI een nieuwe datum aanvragen", legt Gert Van Goolen van Golazo uit. "We willen liefst organiseren na de Tour de France en het wereldkampioenschap. Een exacte datum hebben we nog niet. We zijn trouwens niet de enige speler op dat vlak. De 'Monumenten' moeten ook nog hun plaatsje krijgen. Dan pas komen wij met onze WorldTour-koersen, de BinckBank Tour en de Driedaagse Brugge-De Panne voor mannen en vrouwen. Voor wat betreft de Baloise Belgium Tour en de Elfstedenronde is het nog afwachten of er nog data vrij zijn, maar ook daarvoor zoeken wij een oplossing. Het zal niet evident zijn om op de tijdspanne die alsmaar korter wordt dit seizoen een goede datum te vinden voor dergelijke wedstrijden, maar we hopen dat we alsnog in de puzzel zullen passen met onze koersen."

14:31 14 uur 31. Wanneer volgt start van de Vuelta in Utrecht? De verplaatsing van de Tour de France naar eind augustus kwam behoorlijk aan in het Nederlandse Utrecht, waar Martijn van Hulsteijn als projectdirecteur de start van de Ronde van Spanje regisseert. De Vuelta zou op 14 augustus van start gaan in Utrecht, gevolgd door nog twee ritten op Nederlandse bodem. Dat 'feest' gaat voorlopig niet door nu de Spaanse rittenkoers verhuist naar het najaar. "Natuurlijk is dit even iets wat we moeten verwerken. Wij waren er klaar voor om in het weekend van 14, 15 en 16 augustus een groot feest te vieren in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Maar de coronacrisis heeft de hele sportwereld deze zomer op zijn kop gezet en dit treft ons nu ook. We zijn niet het enige sportevenement dat verschoven wordt of mogelijk verschoven wordt.". Wanneer volgt start van de Vuelta in Utrecht? De verplaatsing van de Tour de France naar eind augustus kwam behoorlijk aan in het Nederlandse Utrecht, waar Martijn van Hulsteijn als projectdirecteur de start van de Ronde van Spanje regisseert. De Vuelta zou op 14 augustus van start gaan in Utrecht, gevolgd door nog twee ritten op Nederlandse bodem. Dat 'feest' gaat voorlopig niet door nu de Spaanse rittenkoers verhuist naar het najaar. "Natuurlijk is dit even iets wat we moeten verwerken. Wij waren er klaar voor om in het weekend van 14, 15 en 16 augustus een groot feest te vieren in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Maar de coronacrisis heeft de hele sportwereld deze zomer op zijn kop gezet en dit treft ons nu ook. We zijn niet het enige sportevenement dat verschoven wordt of mogelijk verschoven wordt."

14:30 14 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:07 14 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:49 13 uur 49. Het is een slimme keuze. ASO schuift nu op in tijd en ruimte. . Michel Wuyts. Het is een slimme keuze. ASO schuift nu op in tijd en ruimte. Michel Wuyts

13:49 13 uur 49. De eerste reactie van onze commentator. De eerste reactie van onze commentator

13:25 13 uur 25. We hopen ten laatste op 15 mei een kalender voor de WorldTour bij de vrouwen te kunnen aankondigen. Internationale Wielerunie UCI. We hopen ten laatste op 15 mei een kalender voor de WorldTour bij de vrouwen te kunnen aankondigen. Internationale Wielerunie UCI

13:23 De Ronde van Polen als opwarmertje voor de Tour? Het zou zomaar eens kunnen. 13 uur 23. De Ronde van Polen als opwarmertje voor de Tour? Het zou zomaar eens kunnen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:22 13 uur 22. Geen koers tot 1 juli. De UCI heeft ook vrijgegeven dat de koersloze periode met een maand verlengd wordt: voor 1 juli krijgen we al zeker geen koers, of wat had u gedacht? Geen koers tot 1 juli De UCI heeft ook vrijgegeven dat de koersloze periode met een maand verlengd wordt: voor 1 juli krijgen we al zeker geen koers, of wat had u gedacht?

13:20 13 uur 20. Er ligt nog veel werk op ons te wachten, maar we hebben een eerste belangrijke stap gezet. UCI-voorzitter David Lappartient. Er ligt nog veel werk op ons te wachten, maar we hebben een eerste belangrijke stap gezet. UCI-voorzitter David Lappartient

13:15 13 uur 15. Parijs en WK tijdrijden? Staan de renners voor moeilijke keuzes? De Tour finisht op 20 september in Parijs, maar dat is ook de dag waarop de UCI het WK tijdrijden organiseert. De Internationale Wielerunie had die individuele tijdrit al voor het coronavirus verschoven van woensdag naar zondag en heeft de gemengde ploegentijdrit gewisseld van zondag naar woensdag. De UCI benadrukt dat het wedstrijdschema van het WK niet verandert, waardoor op het WK tijdrijden heel wat kleppers dreigen te ontbreken (aangezien zij dan de slotrit van de Tour zouden moeten rijden...). . Parijs en WK tijdrijden? Staan de renners voor moeilijke keuzes? De Tour finisht op 20 september in Parijs, maar dat is ook de dag waarop de UCI het WK tijdrijden organiseert. De Internationale Wielerunie had die individuele tijdrit al voor het coronavirus verschoven van woensdag naar zondag en heeft de gemengde ploegentijdrit gewisseld van zondag naar woensdag. De UCI benadrukt dat het wedstrijdschema van het WK niet verandert, waardoor op het WK tijdrijden heel wat kleppers dreigen te ontbreken (aangezien zij dan de slotrit van de Tour zouden moeten rijden...).

13:09 De Franse prof Lilian Calmejane is blij dat er "eindelijk een groot doel is". 13 uur 09. De Franse prof Lilian Calmejane is blij dat er "eindelijk een groot doel is". Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:08 Het eerste stukje van de puzzel is gelegd, maar wat met de grote klassiekers? 13 uur 08. Het eerste stukje van de puzzel is gelegd, maar wat met de grote klassiekers? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:05 13 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:05 Het parcours van de Tour blijft onveranderd. 13 uur 05. Het parcours van de Tour blijft onveranderd. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:04 "Licht aan het einde van de tunnel", zegt Chris Froome. 13 uur 04. "Licht aan het einde van de tunnel", zegt Chris Froome. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:59 12 uur 59. Nog geen duidelijkheid over de monumenten. De UCI verzekert ook nog eens dat de 5 monumenten dit seizoen gereden zullen worden. Het gaat om Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. "De datums moeten nog worden vastgelegd", luidt het. Nog geen duidelijkheid over de monumenten De UCI verzekert ook nog eens dat de 5 monumenten dit seizoen gereden zullen worden. Het gaat om Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. "De datums moeten nog worden vastgelegd", luidt het.

12:57 12 uur 57. Bevestiging van de Tour! De UCI communiceert: de Tour wordt van 29 augustus tot 20 september gehouden. Het WK blijft staan van 20 tot 27 september en het wedstrijdschema verandert niet. Na het WK volgt de GIro, daarna de Vuelta. De nationale kampioenschappen worden gereserveerd voor 22-23 augustus. Bevestiging van de Tour! De UCI communiceert: de Tour wordt van 29 augustus tot 20 september gehouden. Het WK blijft staan van 20 tot 27 september en het wedstrijdschema verandert niet. Na het WK volgt de GIro, daarna de Vuelta. De nationale kampioenschappen worden gereserveerd voor 22-23 augustus.

12:57 12 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:31 11 uur 31. WK? Monumenten? Als de Tour eindigt op 20 september, dan komt er een overlapping met het WK. Het WK tijdrijden bij de profs staat op diezelfde zondag geprogrammeerd. Ook de UCI lijkt dus water bij de wijn te moeten doen. En wat met de grote klassiekers? Welke plaats hebben zij nog kunnen bemachtigen? . WK? Monumenten? Als de Tour eindigt op 20 september, dan komt er een overlapping met het WK. Het WK tijdrijden bij de profs staat op diezelfde zondag geprogrammeerd. Ook de UCI lijkt dus water bij de wijn te moeten doen. En wat met de grote klassiekers? Welke plaats hebben zij nog kunnen bemachtigen?

11:30 11 uur 30. Vuelta? Als de Tour op 29 augustus van start gaat, dan komt er een overlapping met de Ronde van Spanje. De Vuelta, ook in handen van ASO, zou volgens El Pais doorschuiven naar oktober: 3 tot 25 oktober. Vuelta? Als de Tour op 29 augustus van start gaat, dan komt er een overlapping met de Ronde van Spanje. De Vuelta, ook in handen van ASO, zou volgens El Pais doorschuiven naar oktober: 3 tot 25 oktober.

11:26 Viervoudig Tourwinnaar Froome zit klaar voor het nieuws. 11 uur 26. Viervoudig Tourwinnaar Froome zit klaar voor het nieuws. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:25 11 uur 25. Tour de France? Er wordt al dagen gespeculeerd over de Ronde van Frankrijk. Wellicht komt er vandaag duidelijkheid van organisator ASO: er wordt steeds nadrukkelijker gefluisterd dat 29 augustus tot en met 20 september de vooropgestelde periode wordt. . Tour de France? Er wordt al dagen gespeculeerd over de Ronde van Frankrijk. Wellicht komt er vandaag duidelijkheid van organisator ASO: er wordt steeds nadrukkelijker gefluisterd dat 29 augustus tot en met 20 september de vooropgestelde periode wordt.