Dirk Demol: "Hincapie leek er in 2002 niet echt mee opgezet dat Boonen al zo goed was"

12:22

12 uur 22. Parijs-Roubaix 2002. We zouden kunnen zeggen dat Parijs-Roubaix door het coronavirus in het water valt, maar regen in de Hel, dat is al een eeuwigheid geleden. We moeten terug tot 2002, de editie die u vanmiddag kan herbekijken op Eén en sporza.be. Schakel vanaf 14.30u in en herbeleef de triomftocht van Johan Museeuw en ontdek mee zijn troonopvolger. .