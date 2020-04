LIVESTREAM: Smul nu mee van Parijs-Roubaix editie 2002

15:40 15 uur 40. Dit is de mooiste prestatie die ik Museeuw al heb zien verwezenlijken. Prachtig! Roger De Vlaeminck. Dit is de mooiste prestatie die ik Museeuw al heb zien verwezenlijken. Prachtig! Roger De Vlaeminck

15:40 15 uur 40. Boonen blijft zijn trappers en de kasseien geselen. Voor Hincapie lijkt het zelfs iets te snel te gaan. . Boonen blijft zijn trappers en de kasseien geselen. Voor Hincapie lijkt het zelfs iets te snel te gaan.

15:37 Museeuw verachtert niet, integendeel. 15 uur 37. Museeuw verachtert niet, integendeel

15:36 15 uur 36. Ploegleider Wilfried Peeters, een koorknaap in dit vak, komt Johan Museeuw moed inpompen. Nog ruim 25 kilometer en de Leeuw blijft stoempen. . Ploegleider Wilfried Peeters, een koorknaap in dit vak, komt Johan Museeuw moed inpompen. Nog ruim 25 kilometer en de Leeuw blijft stoempen.

15:33 15 uur 33. De opvolger van Johan Museeuw rijdt achter hem: Tom Boonen. . Roger De Vlaeminck. De opvolger van Johan Museeuw rijdt achter hem: Tom Boonen. Roger De Vlaeminck

15:32 15 uur 32. "Johan zal het toch nog moeilijk krijgen", voorspelt De Vlaeminck. De chrono zegt iets anders: Museeuw verzamelt nu 35 seconden. Ligt de koers stilaan in een beslissende plooi? . "Johan zal het toch nog moeilijk krijgen", voorspelt De Vlaeminck. De chrono zegt iets anders: Museeuw verzamelt nu 35 seconden. Ligt de koers stilaan in een beslissende plooi?

15:28 15 uur 28. Nog 30 kilometer. Ondanks het gebeuk van Boonen en Hincapie loopt Museeuw verder weg. Wanneer breekt het verzet bij het duo? . Nog 30 kilometer Ondanks het gebeuk van Boonen en Hincapie loopt Museeuw verder weg. Wanneer breekt het verzet bij het duo?

15:26 De twee achtervolgers: de kopman en zijn luxeknecht . 15 uur 26. De twee achtervolgers: de kopman en zijn luxeknecht

15:26 15 uur 26. Kijk eens naar de soepelheid bij Boonen. Die hoeft niet veel meer te bewijzen voor mij. . Roger De Vlaeminck. Kijk eens naar de soepelheid bij Boonen. Die hoeft niet veel meer te bewijzen voor mij. Roger De Vlaeminck

15:24 15 uur 24. Het groepje achtervolgers wordt nog wat kleiner na een valpartij in een bocht. Het is nu Museeuw versus de US Postal-tandem Boonen en Hincapie. . Het groepje achtervolgers wordt nog wat kleiner na een valpartij in een bocht. Het is nu Museeuw versus de US Postal-tandem Boonen en Hincapie.

15:23 Op een bijzonder groot mes telt Museeuw de kilometers en kasseistroken af. 15 uur 23. Op een bijzonder groot mes telt Museeuw de kilometers en kasseistroken af

15:21 15 uur 21. Wat heeft die Hincapie toch een schitterende helper aan Boonen. Hij rijdt al bijna 200 kilometer voorop, maar zijn Parijs-Roubaix zit er nog niet op. . Michel Wuyts . Wat heeft die Hincapie toch een schitterende helper aan Boonen. Hij rijdt al bijna 200 kilometer voorop, maar zijn Parijs-Roubaix zit er nog niet op. Michel Wuyts

15:20 15 uur 20. 16 seconden . Boonen gaat zo hard tekeer dat de Franse motard met cameraman in de weg rijdt. Museeuw bouwt zijn kloof mondjesmaat uit. . 16 seconden Boonen gaat zo hard tekeer dat de Franse motard met cameraman in de weg rijdt. Museeuw bouwt zijn kloof mondjesmaat uit.

15:18 15 uur 18. In de achtervolging op de 36-jarige Museeuw vlamt de 21-jarige Boonen. De lefgozer is zijn bord aan het leegeten in dienst van kopman Hincapie. . In de achtervolging op de 36-jarige Museeuw vlamt de 21-jarige Boonen. De lefgozer is zijn bord aan het leegeten in dienst van kopman Hincapie.

15:17 15 uur 17. Rugnummer 6 staat er nu alleen voor. Johan Museeuw is ontketend. "Hij zal op zijn tanden moeten bijten. Hij heeft voor de moeilijkste weg gekozen", stelt onze commentator. . Rugnummer 6 staat er nu alleen voor. Johan Museeuw is ontketend. "Hij zal op zijn tanden moeten bijten. Hij heeft voor de moeilijkste weg gekozen", stelt onze commentator.

15:16 15 uur 16. Het is nog ver, Johan Museeuw. Dit alleen zien te klaren met die tegenwind, dat is een lastige opdracht! Michel Wuyts . Het is nog ver, Johan Museeuw. Dit alleen zien te klaren met die tegenwind, dat is een lastige opdracht! Michel Wuyts

15:15 15 uur 15. Aanval Museeuw! Op iets meer dan 40 kilometer van de finish ontvouwt Museeuw zijn plan: hij geeft er een lel op en gooit iedereen uit zijn wiel. En nu? Wie heeft nog een antwoord? Aanval Museeuw! Op iets meer dan 40 kilometer van de finish ontvouwt Museeuw zijn plan: hij geeft er een lel op en gooit iedereen uit zijn wiel. En nu? Wie heeft nog een antwoord?

15:14 15 uur 14. We naderen het uur van de waarheid en er wordt even gelonkt en gekeken. Het is tijd om het plan voor de finale te smeden. . We naderen het uur van de waarheid en er wordt even gelonkt en gekeken. Het is tijd om het plan voor de finale te smeden.

15:12 Museeuw en Hincapie, de twee topfavorieten? 15 uur 12. Museeuw en Hincapie, de twee topfavorieten?

15:11 15 uur 11. Het overwicht van Domo-Farm Frites is duidelijk. Voorin heeft de ploeg van Museeuw 3 pionnen, in de achterhoede maken ze alle tegenaanvallen monddood. Uit het peloton komt (wellicht) niemand nog terug. Het overwicht van Domo-Farm Frites is duidelijk. Voorin heeft de ploeg van Museeuw 3 pionnen, in de achterhoede maken ze alle tegenaanvallen monddood. Uit het peloton komt (wellicht) niemand nog terug.

15:08 15 uur 08. De namen op een rijtje: Cassani, Van Heeswijk, Museeuw, Boonen, Hincapie, Mattan, Sciandri, Schweda, Michaelsen, Gouvenou, Wesemann, Hoffman. . De namen op een rijtje: Cassani, Van Heeswijk, Museeuw, Boonen, Hincapie, Mattan, Sciandri, Schweda, Michaelsen, Gouvenou, Wesemann, Hoffman.

15:05 15 uur 05. Samensmelting. Nog ruim 45 kilometer. "Parijs-Roubaix kan beginnen", stelt Michel Wuyts, die ziet hoe het groepje Boonen wordt gegrepen door het kleine trosje toppers met onder meer Museeuw, Hincapie en Wesemann. . Samensmelting Nog ruim 45 kilometer. "Parijs-Roubaix kan beginnen", stelt Michel Wuyts, die ziet hoe het groepje Boonen wordt gegrepen door het kleine trosje toppers met onder meer Museeuw, Hincapie en Wesemann.

15:04 15 uur 04. Gevallen motorrijder. Dat het glad en gevaarlijk is, onderstreept een motorrijder van de organisatie. De arme man schuift plat op de buik, de renners kunnen zijn glijpartij ontwijken. Het is een overlevingstocht. . Gevallen motorrijder Dat het glad en gevaarlijk is, onderstreept een motorrijder van de organisatie. De arme man schuift plat op de buik, de renners kunnen zijn glijpartij ontwijken. Het is een overlevingstocht.

15:01 De schifting wordt steeds groter. 15 uur 01. De schifting wordt steeds groter

15:00 15 uur . Ik denk dat Tom Boonen vandaag in de top 10 zal finishen. . Roger De Vlaeminck. Ik denk dat Tom Boonen vandaag in de top 10 zal finishen. Roger De Vlaeminck

14:59 14 uur 59. Museeuw haalt zijn zweepje nog eens uit zijn achterzak en deelt een pakje rammel uit. Enkel Hincapie, Sciandri en Wesemann kunnen zijn versnelling beantwoorden. . Museeuw haalt zijn zweepje nog eens uit zijn achterzak en deelt een pakje rammel uit. Enkel Hincapie, Sciandri en Wesemann kunnen zijn versnelling beantwoorden.

14:58 14 uur 58. Mattan, Boonen, Cassani, Van Heeswijk en Schweda: zij zijn de overlevers van de vroege vlucht. . Mattan, Boonen, Cassani, Van Heeswijk en Schweda: zij zijn de overlevers van de vroege vlucht.

14:58 14 uur 58. Het wordt vandaag een verschrikkelijke uitputtingsslag. . Michel Wuyts . Het wordt vandaag een verschrikkelijke uitputtingsslag. Michel Wuyts

14:55 14 uur 55. De kopgroep verliest meer en meer van zijn pluimen. We naderen de kaap van de 200 kilometer en de kanonnen beginnen zich te roeren. Museeuw, Hincapie, Wesemann: ze steken steeds meer hun neus aan het venster. . De kopgroep verliest meer en meer van zijn pluimen. We naderen de kaap van de 200 kilometer en de kanonnen beginnen zich te roeren. Museeuw, Hincapie, Wesemann: ze steken steeds meer hun neus aan het venster.

14:53 Het kopje van een jonge Sven Nys. 14 uur 53. Het kopje van een jonge Sven Nys

14:51 14 uur 51. Nys. Het heeft dankzij de weersomstandigheden een beetje weg van een veldrit, maar dit is wel degelijk Parijs-Roubaix. En toch laat ook een crosser zich opmerken: Sven Nys mengt zich in zijn Rabobank-shirt tussen de kleppers. . Nys Het heeft dankzij de weersomstandigheden een beetje weg van een veldrit, maar dit is wel degelijk Parijs-Roubaix. En toch laat ook een crosser zich opmerken: Sven Nys mengt zich in zijn Rabobank-shirt tussen de kleppers.

14:49 14 uur 49. Voor de kopgroep is de ellende van Wallers achter de kiezen. Boonen heeft de eerste zeef overleefd. Onder meer Cassani en De Clercq zitten in zijn gezelschap. . Voor de kopgroep is de ellende van Wallers achter de kiezen. Boonen heeft de eerste zeef overleefd. Onder meer Cassani en De Clercq zitten in zijn gezelschap.

14:45 14 uur 45. De renners zijn nog meer dan anders evenwichtskunstenaars, want op deze glibberige kasseien is het geen sinecure om recht te blijven. Ervaringsdeskundige De Vlaeminck geeft tips om toch met een soepele tred over de rotstenen proberen te rijden. . De renners zijn nog meer dan anders evenwichtskunstenaars, want op deze glibberige kasseien is het geen sinecure om recht te blijven. Ervaringsdeskundige De Vlaeminck geeft tips om toch met een soepele tred over de rotstenen proberen te rijden.

14:42 14 uur 42. Het is stilaan tijd om de registers open te trekken. We naderen het Bos van Wallers, waar de poort naar de Hel echt wordt ingebeukt. De ruime kopgroep met onder meer Boonen heeft nog altijd een voorsprong van zo'n 4 minuten. . Het is stilaan tijd om de registers open te trekken. We naderen het Bos van Wallers, waar de poort naar de Hel echt wordt ingebeukt. De ruime kopgroep met onder meer Boonen heeft nog altijd een voorsprong van zo'n 4 minuten.

14:40 2 Belgen voorin: De Clercq en Boonen. 14 uur 40. 2 Belgen voorin: De Clercq en Boonen

14:39 14 uur 39. We vallen in huis met een kopgroep van een 13-tal renners. Eén naam trekt nu al onze aandacht: Tom Boonen. Ook Hans De Clercq en Nico Mattan zijn aan boord. . We vallen in huis met een kopgroep van een 13-tal renners. Eén naam trekt nu al onze aandacht: Tom Boonen. Ook Hans De Clercq en Nico Mattan zijn aan boord.

14:35 14 uur 35. Michel Wuyts verwelkomt u voor deze nieuwe aflevering van Sporza Retro. "Het was een straffe editie, een fantastische strijd. Johan Museeuw was terug na een motorongeval in 2000 en bij US Postal maakte een piepjonge Belg zijn debuut: Tom Boonen. Hij zou fietsen in dienst van kopman George Hincapie. Het weer was rotslecht, het was bijzonder glad en mijn cocommentator was niemand minder dan... Roger De Vlaeminck.". Michel Wuyts verwelkomt u voor deze nieuwe aflevering van Sporza Retro. "Het was een straffe editie, een fantastische strijd. Johan Museeuw was terug na een motorongeval in 2000 en bij US Postal maakte een piepjonge Belg zijn debuut: Tom Boonen. Hij zou fietsen in dienst van kopman George Hincapie. Het weer was rotslecht, het was bijzonder glad en mijn cocommentator was niemand minder dan... Roger De Vlaeminck."

14:21 14 uur 21. De avond voor Parijs-Roubaix heb ik Tom ingefluisterd dat de kans groot was dat er een omvangrijke groep zou wegrijden in de beginfase en dat hij moest meegaan. Dat moest je Tom geen 2 keer zeggen. Hij had al op jonge leeftijd koersinzicht. Ploegleider Dirk Demol getuigt over Parijs-Roubaix van 2002. De avond voor Parijs-Roubaix heb ik Tom ingefluisterd dat de kans groot was dat er een omvangrijke groep zou wegrijden in de beginfase en dat hij moest meegaan. Dat moest je Tom geen 2 keer zeggen. Hij had al op jonge leeftijd koersinzicht. Ploegleider Dirk Demol getuigt over Parijs-Roubaix van 2002

14:20 14 uur 20. Herbekijk: Tafi wint de Ronde van Vlaanderen in 2002. Herbekijk: Tafi wint de Ronde van Vlaanderen in 2002

14:17 14 uur 17. Terug naar 2002. We maken vandaag dus een sprongetje naar 2002, naar 14 april. Een week voor de 100e editie van Parijs-Roubaix had Andrea Tafi de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Italiaan soleerde in zonnige weersomstandigheden naar de zege, voor Johan Museeuw, Peter Van Petegem en George Hincapie. Tafi zou een week later in een natte Hel geen hoofdrol spelen, Museeuw en Hincapie des te meer. Ene Tom Boonen werd in die Ronde al 24e. Terug naar 2002 We maken vandaag dus een sprongetje naar 2002, naar 14 april. Een week voor de 100e editie van Parijs-Roubaix had Andrea Tafi de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Italiaan soleerde in zonnige weersomstandigheden naar de zege, voor Johan Museeuw, Peter Van Petegem en George Hincapie. Tafi zou een week later in een natte Hel geen hoofdrol spelen, Museeuw en Hincapie des te meer. Ene Tom Boonen werd in die Ronde al 24e.

