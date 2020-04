LIVESTREAM: Bekijk hoe Philippe Gilbert voor de 4e keer de Amstel won

14:25 14 uur 25. Philippe Gilbert schuilt in de buik van het peloton, op 60 kilometer van de finish sleuren vooral de ploegmaats van Greg Van Avermaet in de grote groep. . Philippe Gilbert schuilt in de buik van het peloton, op 60 kilometer van de finish sleuren vooral de ploegmaats van Greg Van Avermaet in de grote groep.

14:22 14 uur 22. Als paternosterbolletjes tellen we de vele hellingen af, maar we hopen vooral dat de koers deze keer iets sneller ontploft. Met de finish op de Cauberg kreeg de Amstel meestal een afwachtend koersverloop, maar met deze route - en de felle wind - kan er al eens vroeger aan de boom geschud worden. . Als paternosterbolletjes tellen we de vele hellingen af, maar we hopen vooral dat de koers deze keer iets sneller ontploft. Met de finish op de Cauberg kreeg de Amstel meestal een afwachtend koersverloop, maar met deze route - en de felle wind - kan er al eens vroeger aan de boom geschud worden.

14:19 Gilbert geeft niet op, maar wat zit er nog in zijn tank na die val en achtervolging? . 14 uur 19. Gilbert geeft niet op, maar wat zit er nog in zijn tank na die val en achtervolging?

14:18 14 uur 18. In het wielerjaaroverzicht van 2017 getuigt Gilbert van hoe zijn Gold Race aan een zijden draadje hing. De Belgische kampioen smakte zwaar tegen de grond. "Het was alsof een mes in mijn rug werd gestoken. Ik had heel veel pijn, maar ik ben op mijn fiets gekropen en ben teruggekeerd", vertelt hij. . In het wielerjaaroverzicht van 2017 getuigt Gilbert van hoe zijn Gold Race aan een zijden draadje hing. De Belgische kampioen smakte zwaar tegen de grond. "Het was alsof een mes in mijn rug werd gestoken. Ik had heel veel pijn, maar ik ben op mijn fiets gekropen en ben teruggekeerd", vertelt hij.

14:18 Drama voor Gilbert: de Belgische kampioen komt zwaar ten val. 14 uur 18. Drama voor Gilbert: de Belgische kampioen komt zwaar ten val

14:16 14 uur 16. Nieuwe finale. We koersen vandaag op een hertekend parcours. De finish ligt niet meer op de top van de Cauberg, maar na een vrij lange en overwegend vlakke uitloper. . Nieuwe finale We koersen vandaag op een hertekend parcours. De finish ligt niet meer op de top van de Cauberg, maar na een vrij lange en overwegend vlakke uitloper.

14:12 14 uur 12. Het sprak voor zich dat Gilbert medefavoriet was. Hij had al de Ronde gewonnen en was Mister Cauberg. . Michel Wuyts . Het sprak voor zich dat Gilbert medefavoriet was. Hij had al de Ronde gewonnen en was Mister Cauberg. Michel Wuyts

14:08 14 uur 08. Commentator Michel Wuyts overloopt nog even wie Philippe Gilbert allemaal geklopt heeft in onze poll. Wie gedacht had dat Mathieu van der Poel met de vingers in de neus zou winnen, kwam bedrogen uit. Meer dan 120.000 surfers namen deel aan onze stemming. . Commentator Michel Wuyts overloopt nog even wie Philippe Gilbert allemaal geklopt heeft in onze poll. Wie gedacht had dat Mathieu van der Poel met de vingers in de neus zou winnen, kwam bedrogen uit. Meer dan 120.000 surfers namen deel aan onze stemming.

13:50 13 uur 50. Eén week voor "deze" Amstel won Greg Van Avermaet Parijs-Roubaix. Eén week voor "deze" Amstel won Greg Van Avermaet Parijs-Roubaix

13:48 13 uur 48. We gaan dus ook vandaag terug naar het gezegende jaar 2017. Philippe Gilbert won de Ronde van Vlaanderen, maar paste voor Parijs-Roubaix, de laatste koers van Tom Boonen. Die werd gewonnen door Greg Van Avermaet, die in een sprintje Zdenek Stybar, Sebastian Langeveld, Jasper Stuyven en Gianni Moscon vloerde. We gaan dus ook vandaag terug naar het gezegende jaar 2017. Philippe Gilbert won de Ronde van Vlaanderen, maar paste voor Parijs-Roubaix, de laatste koers van Tom Boonen. Die werd gewonnen door Greg Van Avermaet, die in een sprintje Zdenek Stybar, Sebastian Langeveld, Jasper Stuyven en Gianni Moscon vloerde.

10:12 10 uur 12. retro amstel gold race VIDEO: Herbeleef fenomenale zege van Van der Poel in Amstel Gold Race vorig jaar

10:11 10 uur 11. retro amstel gold race U heeft beslist in onze Amstel-poll: Philippe Gilbert klopt Mathieu van der Poel