LIVE: Wielerkalender krijgt (een beetje) vorm: "Tour, WK, Giro en dan Vuelta"

13 uur 25. We hopen ten laatste op 15 mei een kalender voor de WorldTour bij de vrouwen te kunnen aankondigen. Internationale Wielerunie UCI.

13:22

13 uur 22. Geen koers tot 1 juli. De UCI heeft ook vrijgegeven dat de koersloze periode met een maand verlengd wordt: voor 1 juli krijgen we al zeker geen koers, of wat had u gedacht?