LBL 1999 is het bravourestuk van Frank Vdb: "Van hem hebben we het laatste nog niet gezien"

16:24

16 uur 24. Reactie van de winnaar. "Dit is heel speciaal, dit zal ik voor de rest van mijn leven niet meer vergeten. Ik voelde me heel sterk op La Redoute, ik voelde me er zegezeker. Ik dank Peter Farazijn, die hard gewerkt heeft voor mij. Ik heb het dan zelf op Saint-Nicolas kunnen afmaken", reageert winnaar Frank Vandenbroucke. .