De Gendt over virtuele Ronde: "Iets voor tijdrijders", Evenepoel: "Lastig bergop"

11 uur 27. Op naar zondag! Zondag om 15.30u is DeRonde2020 - een koers vanuit hun kot op Eén en sporza.be te bekijken. 13 kleppers strijden dan voor de hoofdtrofee in de eerste virtuele Ronde van Vlaanderen ooit.

11 uur 18. In virtuele koersen moet je puur en alleen je wattages duwen. Op de weg is dat anders. Thomas De Gendt.

11 uur 17. Van Den Spiegel: "Het moet interessant blijven". Waarom is de koers maar 32 kilometer lang? "Het moet interessant blijven", zegt Tomas Van Den Spiegel. "We moeten niet overdrijven qua kilometers in de eerste editie. Misschien krijgen we meer van dit in de toekomst.".