LIVESTREAM: Kijk naar "Windkracht 10"-editie van Gent-Wevelgem 2015

Fase per fase

15:20 15 uur 20. Paolini gaat het doen. Op het grote mes rijdt hij ernaartoe. Wat een nummer! Renaat Schotte op de moto.

15:18 15 uur 18. Paolini gaat! De Italiaan van Katjoesja vindt dat het niet hard genoeg gaat in de eerste grote achtervolgende groep. Hij wil in zijn eentje naar het groepje van Vandenbergh.

15:16 15 uur 16. Gone with the wind, Michel! Renaat Schotte op de moto.

15:12 15 uur 12. Vandenbergh brengt achtervolging op gang. Stijn Vandenbergh wil graag naar koploper Roelandts. Met een geweldige inspanning rukt hij zich los, alleen Vanmarcke, Oss, Debusschere (ploegmaat van Roelandts) en Thomas kunnen mee met de lange van Ettix-Quick Step. Nog 65 km tot de finish.

15:12 15 uur 12. Als je het mij vraagt - maar dat had je al door - is dit een koers om duimen en vingers van af te likken. Laten we hopen dat dat blijft duren. Commentator Michel Wuyts.

15:08 15 uur 08. Roelandts op en over Tsjallingii. Op de Monteberg, op de zijkant van de Kemmelberg, zien we Jürgen Roelandts alleen rondfietsen. De Belg van Lotto is tot bij Tjallingii geraakt, maar de Nederlander kan niet mee. Roelandts begint aan een eenzaam gevecht met de wind.

15:00 15 uur . Sprongetje naar Kemmelberg. Maarten Tjallingii begint solo aan de beklimming van de Kemmelberg op 80 km van de finish.