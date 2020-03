14:55

14 uur 55. E3 2005: wat ging er vooraf? Tom Boonen ontpopte zich in zijn eerste jaren in het wielerpeloton als helper (voor Hincapie onder meer) en topsprinter. Het was dan ook in een sprint dat hij tot dan toe zijn grootste successen had geboekt, onder meer in de E3 van 2004. Maar in het voorjaar van 2005 zet Boonen een stapje hoger in de pikorde. In de Omloop (2e) viste hij net naast het net en in Milaan-Sanremo eindigde hij de sprint ontgoochelend 8e. Maar toch zou 2005 alsnog het wonderjaar van Boonen worden.