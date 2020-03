LIVE: Eindelijk een beslissing: zaterdag geen Strade Bianche door coronavirus

12:53 12 uur 53. Nieuwe datum? Gisteren al opperde Mauro Vegni, sterke man van organisator RCS, dat in geval van afgelasting wellicht naar een andere datum in 2020 gezocht zal worden om de Italiaanse klassiekers toch te laten doorgaan. "Het zou me verbazen als dat lukt, want elk jaar is het heel moeilijk om de kalender op te stellen", vertelde radiocommentator Christophe Vandegoor vanochtend al. "Het zou vreemd zijn mocht het voor de grote Italiaanse koersen plots geen probleem zijn om uit het niets een nieuwe plek op de kalender te vinden.". Nieuwe datum? Gisteren al opperde Mauro Vegni, sterke man van organisator RCS, dat in geval van afgelasting wellicht naar een andere datum in 2020 gezocht zal worden om de Italiaanse klassiekers toch te laten doorgaan. "Het zou me verbazen als dat lukt, want elk jaar is het heel moeilijk om de kalender op te stellen", vertelde radiocommentator Christophe Vandegoor vanochtend al. "Het zou vreemd zijn mocht het voor de grote Italiaanse koersen plots geen probleem zijn om uit het niets een nieuwe plek op de kalender te vinden."

12:46 12 uur 46. De 7 van Deceuninck-Quick Step. Als alle steentjes op de juiste plaats liggen, dan wordt dit het zevental van Deceuninck-Quick step voor Parijs-Nice: Alaphilippe, Lampaert, Morkov, Bennett en Tirreno-gangers Asgreen, Jungels en Stybar. De 7 van Deceuninck-Quick Step Als alle steentjes op de juiste plaats liggen, dan wordt dit het zevental van Deceuninck-Quick step voor Parijs-Nice: Alaphilippe, Lampaert, Morkov, Bennett en Tirreno-gangers Asgreen, Jungels en Stybar.

12:45 12 uur 45. We zagen dit wel aankomen. Of we begrip hebben dat het zo lang geduurd heeft? Elke organisatie wil zijn wedstrijd laten doorgaan, maar het risico was te groot. Veel ploegen hadden al afgehaakt, de regering heeft druk gezet en eigenlijk hadden ze het al vroeger kunnen laten weten. . Wilfried Peeters (ploegleider Deceuninck-Quick Step). We zagen dit wel aankomen. Of we begrip hebben dat het zo lang geduurd heeft? Elke organisatie wil zijn wedstrijd laten doorgaan, maar het risico was te groot. Veel ploegen hadden al afgehaakt, de regering heeft druk gezet en eigenlijk hadden ze het al vroeger kunnen laten weten. Wilfried Peeters (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

12:43 12 uur 43. Onze selectie voor Parijs-Nice wordt veranderd, waarbij de renners voor de klassiekers voorrang hebben gekregen. Stybar, Asgreen en Jungels komen bij de ploeg, Devenyns, Cavagna en Declercq vallen uit de ploeg. Hen kunnen we in andere wedstrijden klaarstomen, zoals de GP Monseré van zondag. Ook de GP Denain hebben we aan ons programma toegevoegd. . Wilfried Peeters (ploegleider Deceuninck-Quick Step). Onze selectie voor Parijs-Nice wordt veranderd, waarbij de renners voor de klassiekers voorrang hebben gekregen. Stybar, Asgreen en Jungels komen bij de ploeg, Devenyns, Cavagna en Declercq vallen uit de ploeg. Hen kunnen we in andere wedstrijden klaarstomen, zoals de GP Monseré van zondag. Ook de GP Denain hebben we aan ons programma toegevoegd. Wilfried Peeters (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

Er wordt steeds meer kritiek richting de UCI geformuleerd. Heel wat renners zijn wel al in Italië, het Europese land dat het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Lopen zij het risico om bij hun terugkeer naar huis - ook al hebben ze niet gekoerst in Italië - in quarantaine geplaatst te worden? . 12 uur 36. Er wordt steeds meer kritiek richting de UCI geformuleerd. Heel wat renners zijn wel al in Italië, het Europese land dat het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Lopen zij het risico om bij hun terugkeer naar huis - ook al hebben ze niet gekoerst in Italië - in quarantaine geplaatst te worden?

12:28 AG2R is de eerste ploeg die reageert na het schrappen van de Strade Bianche. De Franse ploeg past zelf ook voor Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Oliver Naesen werd vorig jaar nog tweede in La Primavera. . 12 uur 28. AG2R is de eerste ploeg die reageert na het schrappen van de Strade Bianche. De Franse ploeg past zelf ook voor Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Oliver Naesen werd vorig jaar nog tweede in La Primavera.

12:25 12 uur 25. Strade Bianche OFFICIEEL: Strade Bianche gaat zaterdag niet door

12:20 12 uur 20. Wat doen de ploegen nu? Bij de wielerteams zal er nu gepuzzeld en gesleuteld worden. Al blijft er wel nog een belangrijk vraagteken: wat met Tirreno-Adriatico? Wat er met die rittenkoers zal gebeuren, heeft natuurlijk ook een grote invloed op wie er in Parijs-Nice aan de start zal staan. . Wat doen de ploegen nu? Bij de wielerteams zal er nu gepuzzeld en gesleuteld worden. Al blijft er wel nog een belangrijk vraagteken: wat met Tirreno-Adriatico? Wat er met die rittenkoers zal gebeuren, heeft natuurlijk ook een grote invloed op wie er in Parijs-Nice aan de start zal staan.

12:17 12 uur 17. Op een officieel persbericht van organisator RCS is het nog even wachten, maar de ploegen zijn intussen op de hoogte gebracht: de Strade Bianche van aanstaande zaterdag wordt niet gereden. Over het lot van Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo is er nog geen duidelijkheid. . Op een officieel persbericht van organisator RCS is het nog even wachten, maar de ploegen zijn intussen op de hoogte gebracht: de Strade Bianche van aanstaande zaterdag wordt niet gereden. Over het lot van Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo is er nog geen duidelijkheid.

12:17 12 uur 17.

12:15 12 uur 15. Geen Strade Bianche. Daar is de beslissing: geen Strade Bianche. Geen Strade Bianche Daar is de beslissing: geen Strade Bianche.

11:41 11 uur 41. Ik hoorde een leuke uitspraak van Victor Campenaerts, die zei dat alle renners op hun manier licht autistisch zijn. Zij moeten in principe Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico rijden om aan ritme te geraken. Als die koersen wegvallen, dan hebben ze vooral veel bijkomende vraagtekens in hun hoofd. Daar draait het bij veel renners om. Radiocommentator Christophe Vandegoor in De Ochtend. Ik hoorde een leuke uitspraak van Victor Campenaerts, die zei dat alle renners op hun manier licht autistisch zijn. Zij moeten in principe Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico rijden om aan ritme te geraken. Als die koersen wegvallen, dan hebben ze vooral veel bijkomende vraagtekens in hun hoofd. Daar draait het bij veel renners om. Radiocommentator Christophe Vandegoor in De Ochtend

11:35 11 uur 35. Circus-Wanty Gobert: verkenning. Circus-Wanty Gobert zou voor het eerst deelnemen aan de Strade Bianche, maar die deelname is nu hoogst onzeker. "Wij verkennen de grindwegen en als de koers doorgaat, zullen de renners ook starten zaterdag", stelt het team vanuit Italië. "Wij zijn hier met Aimé De Gendt, Xandro Meurisse, Maurits Lammertink, Andrea Pasqualon, Tom Devriendt, Loïc Vliegen en Fabien Doubey.". Circus-Wanty Gobert: verkenning Circus-Wanty Gobert zou voor het eerst deelnemen aan de Strade Bianche, maar die deelname is nu hoogst onzeker. "Wij verkennen de grindwegen en als de koers doorgaat, zullen de renners ook starten zaterdag", stelt het team vanuit Italië. "Wij zijn hier met Aimé De Gendt, Xandro Meurisse, Maurits Lammertink, Andrea Pasqualon, Tom Devriendt, Loïc Vliegen en Fabien Doubey."

11:33 11 uur 33. Van der Poel: stage in Spanje. Of de koers nu gereden wordt of niet, Mathieu van der Poel zal niet in Italië te zien zijn. Hij is vanochtend op het vliegtuig gestapt voor een stage in Spanje. "De renners en staf die al in Italië zijn, blijven er nog momenteel tot een definitieve beslissing valt. Als de koers niet doorgaat, dan trekken zij ook naar Spanje, wat sowieso het plan was na de Strade Bianche omdat we geen Tirreno rijden", meldt Alpecin-Fenix. Van der Poel: stage in Spanje Of de koers nu gereden wordt of niet, Mathieu van der Poel zal niet in Italië te zien zijn. Hij is vanochtend op het vliegtuig gestapt voor een stage in Spanje. "De renners en staf die al in Italië zijn, blijven er nog momenteel tot een definitieve beslissing valt. Als de koers niet doorgaat, dan trekken zij ook naar Spanje, wat sowieso het plan was na de Strade Bianche omdat we geen Tirreno rijden", meldt Alpecin-Fenix.

11:31 Voor een kwinkslag kan je altijd bij Thomas De Gendt terecht. 11 uur 31. Voor een kwinkslag kan je altijd bij Thomas De Gendt terecht.

11:22 11 uur 22. Kleinere eendagskoersen zoals de GP Monseré, de Bredene Koksijde Classic en Nokere Koerse hebben wellicht nog enkele plaatsjes op hun startlijst over. Het is niet ondenkbaar dat daar plots grote namen aan de start staan. Radiocommentator Christophe Vandegoor in De Ochtend. Kleinere eendagskoersen zoals de GP Monseré, de Bredene Koksijde Classic en Nokere Koerse hebben wellicht nog enkele plaatsjes op hun startlijst over. Het is niet ondenkbaar dat daar plots grote namen aan de start staan. Radiocommentator Christophe Vandegoor in De Ochtend

11:21 In afwachting van een beslissing: Bora-Hansgrohe verkent de grindwegen. . 11 uur 21. In afwachting van een beslissing: Bora-Hansgrohe verkent de grindwegen.

11:19 11 uur 19. Ook Extra Time Koers had het gisteren over "koersen achter gesloten deuren" in Italië. Ook Extra Time Koers had het gisteren over "koersen achter gesloten deuren" in Italië

11:07 11 uur 07. Lotto-Soudal. Hoe pakt de stal van John Lelangue het aan? Als Tirreno-Adriatico geschrapt wordt, dan trekt de Belgische formatie op volle oorlogssterkte naar Parijs-Nice. Ewan en loodsen Kluge en De Buyst en Wellens en De Gendt zouden dan het gezelschap krijgen van Degenkolb en Gilbert, twee kopmannen die normaal in Italië zouden koersen. . Lotto-Soudal Hoe pakt de stal van John Lelangue het aan? Als Tirreno-Adriatico geschrapt wordt, dan trekt de Belgische formatie op volle oorlogssterkte naar Parijs-Nice. Ewan en loodsen Kluge en De Buyst en Wellens en De Gendt zouden dan het gezelschap krijgen van Degenkolb en Gilbert, twee kopmannen die normaal in Italië zouden koersen.

11:02 11 uur 02. Deceuninck-Quick Step. Hoe pakt de stal van Patrick Lefevere het aan? Waren ingeroosterd voor Parijs-Nice: Alaphilippe, Cavagna, Devenyns, Lampaert, Morkov, Bennett en Declercq. Stonden op de deelnemerslijst voor Tirreno-Adriatico: Evenepoel, Asgreen, Stybar, Jakobsen, Jungels (en wellicht Sénéchal en Ballerini). In de puzzel die straks - na afgelasting van Tirreno-Adriatico - eventueel gelegd moet worden, zouden de klassieke types voorrang krijgen. Voor Remco Evenepoel moet er dan bijvoorbeeld een alternatief gezocht worden. Een stage en deelname aan de Ronde van Catalonië behoort tot de mogelijkheden. . Deceuninck-Quick Step Hoe pakt de stal van Patrick Lefevere het aan? Waren ingeroosterd voor Parijs-Nice: Alaphilippe, Cavagna, Devenyns, Lampaert, Morkov, Bennett en Declercq. Stonden op de deelnemerslijst voor Tirreno-Adriatico: Evenepoel, Asgreen, Stybar, Jakobsen, Jungels (en wellicht Sénéchal en Ballerini). In de puzzel die straks - na afgelasting van Tirreno-Adriatico - eventueel gelegd moet worden, zouden de klassieke types voorrang krijgen. Voor Remco Evenepoel moet er dan bijvoorbeeld een alternatief gezocht worden. Een stage en deelname aan de Ronde van Catalonië behoort tot de mogelijkheden.

10:57 Intussen in de Verenigde Arabische Emiraten: de renners die nog altijd in afzondering zitten, zijn dolblij dat ze weer over hun fietsen beschikken. . 10 uur 57. Intussen in de Verenigde Arabische Emiraten: de renners die nog altijd in afzondering zitten, zijn dolblij dat ze weer over hun fietsen beschikken.

10:54 10 uur 54. Overzicht: welke ploegen hebben al een beslissing genomen? Jumbo Visma: geen Strade Bianche. Mitchelton-Scott: geen koersen tot 22 maart. Ineos: geen koersen tot 23 maart. Astana: geen koersen tot 20 maart. EF Pro Cycling: geen Italiaanse koersen. Groupama-FDJ: geen Italiaanse koersen. . Overzicht: welke ploegen hebben al een beslissing genomen? Jumbo Visma: geen Strade Bianche. Mitchelton-Scott: geen koersen tot 22 maart. Ineos: geen koersen tot 23 maart. Astana: geen koersen tot 20 maart. EF Pro Cycling: geen Italiaanse koersen. Groupama-FDJ: geen Italiaanse koersen.

10:48 De ploeg van Victor Campenaerts houdt (voorlopig) wel vast aan zijn wedstrijdprogramma. "Onze volgende koers is Parijs-Nice", klinkt het. Waarom de Strade Bianche dan wordt genegeerd, is niet meteen duidelijk. . 10 uur 48. De ploeg van Victor Campenaerts houdt (voorlopig) wel vast aan zijn wedstrijdprogramma. "Onze volgende koers is Parijs-Nice", klinkt het. Waarom de Strade Bianche dan wordt genegeerd, is niet meteen duidelijk.

10:48 10 uur 48.

10:44 10 uur 44. Beslissing rond 14u? Organisator RCS meldde gisteren dat er vandaag, donderdag, overleg volgt met de prefectuur van Siena, start- en aankomstplaats van de Strade Bianche. Volgens onze informatie zitten de betrokken diensten vanaf 11u samen en zou een beslissing rond 14u verwacht mogen worden. Men probeert wellicht het principe van "koersen achter gesloten deuren" een invulling te geven. Zo zouden toeschouwers geweerd kunnen worden van de finish op de Piazza del Campo. Vraag is dan of de Italiaanse regering die noodmaatregelen als een correcte toepassing van het coronadecreet zal beschouwen. Beslissing rond 14u? Organisator RCS meldde gisteren dat er vandaag, donderdag, overleg volgt met de prefectuur van Siena, start- en aankomstplaats van de Strade Bianche. Volgens onze informatie zitten de betrokken diensten vanaf 11u samen en zou een beslissing rond 14u verwacht mogen worden. Men probeert wellicht het principe van "koersen achter gesloten deuren" een invulling te geven. Zo zouden toeschouwers geweerd kunnen worden van de finish op de Piazza del Campo. Vraag is dan of de Italiaanse regering die noodmaatregelen als een correcte toepassing van het coronadecreet zal beschouwen.

10:16 10 uur 16. Ook bij CCC, de ploeg van Greg Van Avermaet, heerst onzekerheid. De olympische kampioen zou de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico rijden, maar moet nu misschien nog wisselen. "We hebben hem gisteren niet laten vertrekken naar Siena, waar normaal vandaag een verkenning van de Strade op het programma stond. Als de koers doorgaat, reist hij vrijdag af." Als de Strade geannuleerd wordt, dan rijdt Van Avermaet normaliter Parijs-Nice. . Ook bij CCC, de ploeg van Greg Van Avermaet, heerst onzekerheid. De olympische kampioen zou de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico rijden, maar moet nu misschien nog wisselen. "We hebben hem gisteren niet laten vertrekken naar Siena, waar normaal vandaag een verkenning van de Strade op het programma stond. Als de koers doorgaat, reist hij vrijdag af." Als de Strade geannuleerd wordt, dan rijdt Van Avermaet normaliter Parijs-Nice.

10:15 10 uur 15. Een tijd niet koersen zoals Ineos en Mitchelton is voor ons geen optie. Zij mikken op rondes, maar een renner moet koersen als hij goed wil zijn in de voorjaarsklassiekers. Dat is voor ons een prioriteit, dan zeg je niet zomaar koersen af. De Strade bijvoorbeeld was voor Greg een doel, de rest van dat voorjaar ook. Dat mag je niet vergelijken. Valerio Piva (ploegleider CCC). Een tijd niet koersen zoals Ineos en Mitchelton is voor ons geen optie. Zij mikken op rondes, maar een renner moet koersen als hij goed wil zijn in de voorjaarsklassiekers. Dat is voor ons een prioriteit, dan zeg je niet zomaar koersen af. De Strade bijvoorbeeld was voor Greg een doel, de rest van dat voorjaar ook. Dat mag je niet vergelijken. Valerio Piva (ploegleider CCC)

10:11 10 uur 11. Heel wat ploegen hebben zelf al beslist. Organisator RCS doet er alles aan om de koersen toch te laten doorgaan en lijkt tot het gaatje te willen gaan. Enkele ploegen hebben het verdict in Italië niet meer afgewacht: Jumbo-Visma heeft de Italiaanse koersen van dit weekend geschrapt, Mitchelton-Scott, Ineos en Astana gaan nog een stap verder. Zij houden de komende twee weken de fietsen op stal, dus ook voor Parijs-Nice. Ook Groupama-FDJ zakt niet naar Italië af. Heel wat ploegen hebben zelf al beslist Organisator RCS doet er alles aan om de koersen toch te laten doorgaan en lijkt tot het gaatje te willen gaan. Enkele ploegen hebben het verdict in Italië niet meer afgewacht: Jumbo-Visma heeft de Italiaanse koersen van dit weekend geschrapt, Mitchelton-Scott, Ineos en Astana gaan nog een stap verder. Zij houden de komende twee weken de fietsen op stal, dus ook voor Parijs-Nice. Ook Groupama-FDJ zakt niet naar Italië af.

10:11 10 uur 11. coronavirus Nog altijd geen njet voor Italiaanse koersen, Serie A wel achter gesloten deuren