Tour-baas: "Nieuwe Col de la Loze is col van 21e eeuw"

12 uur 49. Nieuwigheid in Tour: de Col de la Loze . In de Ronde van de Toekomst werd de col ingehuldigd, de Tour pakt er volgend jaar voor het eerst mee uit. De Col de la Loze is met 2.304 meter het dak van de Tour. Sommige bochten zijn even steil als die van de Muur van Hoei. Het is een opeenvolging van brutale klimpartijen. Je hebt stukken van 20 procent en 10 procent, er is geen regelmaat. De weg op de berg is volledig voorbehouden voor fietsers. "Je vindt geen vergelijkbare route in Frankrijk", zegt parcoursbouwer Thierry Gouvenou. " We gaan ook tot 2.304 meter. Als je de effecten van de hoogte op het lichaam kent, weet je hoe complex dit wordt voor de renners. Dit is de koninginnenaankomst in de Tour.".