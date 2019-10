Deceuninck-Quick Step strikt met Ian Garrison alweer een jong talent

13:53 13 uur 53. Lefevere: "Ian heeft al getoond dat hij met de besten kan wedijveren". "Ik ben blij dat we opnieuw een jong en getalenteerd renner aan de selectie kunnen toevoegen", zegt teammanager Patrick Lefevere. "Ian heeft al getoond dat hij met de besten kan wedijveren, maar wij hopen dat hij nog sterker wordt. Zijn overwinning in de tijdrit bij de elite op zo'n jonge leeftijd, bewijst dat hij al over het talent en de vastberadenheid beschikt om het te maken. We kijken ernaar uit met hem te werken.". Lefevere: "Ian heeft al getoond dat hij met de besten kan wedijveren" "Ik ben blij dat we opnieuw een jong en getalenteerd renner aan de selectie kunnen toevoegen", zegt teammanager Patrick Lefevere. "Ian heeft al getoond dat hij met de besten kan wedijveren, maar wij hopen dat hij nog sterker wordt. Zijn overwinning in de tijdrit bij de elite op zo'n jonge leeftijd, bewijst dat hij al over het talent en de vastberadenheid beschikt om het te maken. We kijken ernaar uit met hem te werken."

Deceuninck-Quick Step strikt Amerikaans tijdrittalent Ian Garrison. Deceuninck-Quick Step versterkt zijn selectie met de Amerikaan Ian Garrison, een 21-jarige specialist in het tijdrijden. Hij ondertekende een contract voor 2 seizoenen. Garrison is de regerende Amerikaanse kampioen tegen de klok en vicewereldkampioen bij de U23. Hij komt over van Hagens Berman Axeon, een Amerikaanse procontinentale ploeg.

Vasil Kiryjenka (38) verlengt ondanks hartproblemen bij Ineos. Vasil Kiryjenka zal ook in 2020 deel uitmaken van het peloton. De 38-jarige Wit-Rus zette zijn krabbel onder een nieuw contract bij Team Ineos. Kiryjenka werd dit jaar opgeschrikt door een hartprobleem. Dat was bij een screening in het begin van het seizoen aan het licht gekomen. Na een behandeling werd hij eind april opnieuw fit verklaard en kon de renner met de Ronde van Romandië zijn eerste wedstrijd afwerken. Dat was voor zijn ploeg tevens de eerste als Team Ineos (en niet meer Sky).

23-10-2019 23-10-2019.

Debusschere in Franse loondienst. Jens Debusschere is niet langer in het ongewisse over zijn toekomst. Onze landgenoot reed sinds dit jaar bij Katjoesja, maar gaat niet mee naar de fusieploeg met Israel Cycling Academy. Volgend seizoen is Debusschere te bewonderen in de kleuren van Vital Concept, waar hij zal samenrijden met Belgen Backaert, Boeckmans, De Backer en Van Genechten.

Ik ben binnengehaald bij Vital Concept om de sprint aan te trekken (voor Coquard). Maar zoals alle Vlamingen focus ik me ook op de periode van de Omloop Het Nieuwsblad tot en met Parijs-Roubaix. . Jens Debusschere.

21-10-2019 21-10-2019.