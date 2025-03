Roeselare blaast Menen omver achter servicelijn en wint voor derde jaar op rij streekduel in bekerfinale

zo 2 maart 2025 15:08

Finale Beker van België volleybal: Roeselare - Menen Menen Roeselare einde 19 set 1 25 14 set 2 25 21 set 3 25 0 score 3

Geen derde keer, goede keer voor Menen in de bekerfinale. In de nieuwste heruitgave van het duel tegen Roeselare was die laatste opnieuw een maatje te groot. Vooral achter de servicelijn maakte Basil Dermaux het verschil tegen zijn ex-club. Na een overtuigende 0-3 mag Roeselare al de 17e Beker van België in zijn trofeeënkast zetten.



"Jin, twji, drieje"

Met die boodschap liepen zo'n 800-tal dolenthousiaste fans van Menen het Sportpaleis binnen. Voor het derde jaar op rij stond de West-Vlaamse ploeg in de bekerfinale tegenover Belgische grootmacht Roeselare.

Na de twee verloren edities moest de derde keer de goede worden voor Menen. Onder luid gejoel van de groene aanhang begon 'het kleine broertje' dan ook uitstekend aan de match. Setter Stijn D'Hulst - eerder deze week geveld met buikgriep - moest het tempo van Roeselare nog wat scherpstellen. Gelukkig kreeg hij de hulp van zijn ploeggenoten achter de servicelijn. Uitgerekend Basil Dermaux (Man van de Match met 17 punten) peerde erop los met drie aces tegen zijn ex-club. De jonge opposite van de bekerhouder zette zo zijn ploeg op weg naar setwinst.

Een uppercut voor Menen, dat even niet enkel het noorden, maar alle windrichtingen kwijt was.

Zowel aan service als aanvallend en verdedigend liep het te vaak in de soep. Zo werd de tweede set een om snel te vergeten voor Menen. Roeselare zette de cruisecontrol aan en kon de 17e beker al ruiken.

Wankelen deed Menen, maar geklopt was het zeker nog niet. Het raapte zijn moed bijeen en onder leiding van kapitein Vandecaveye kregen de supporters weer een match te zien. Een met plots heel wat discussiepunten. Meermaals moest een video review de gemoederen bedaren. De spanning keerde terug in de tribunes en op het veld. Helaas voor Menen zonder eindproduct. Want op ervaring maakte Roeselare de wedstrijd helemaal af. Na 21-25 in de derde set mocht de grootmacht de 17e in de clubgeschiedenis vieren.

Roeselare: "Hadden dit nodig"

"Die 4 aces? Voor mij is dat gewoon niet nadenken, opwerpen en vol gaan; Dan lukt het meestal voor mij", lacht Man van de Match Basil Dermaux na de triomf. "We hadden dit resultaat nodig na de opdoffer in Tours eerder deze week. Dit smaakt zeker naar meer. Ik wil dit nog een paar jaar meemaken." Voor Matthijs Verhanneman en Pieter Coolman is het hun 10e bekertriomf: "Het is prachtig om dat record samen te kunnen delen", klinkt het in koor. "We hebben ons nog even zorgen gemaakt over de ziekte van D'Hulst, maar we hebben snel ons vertrouwen teruggevonden."