LIVESTREAM (16.55 u): Dwarsboomt verrassing Gent de drie op een rij van Asterix Avo in bekerfinale?

Service als doorslaggever

Bij teams die ups and downs afwisselen in de competitie, is het zoeken naar een constante. En dus ziet Fien Callens een grote opportuniteit.





"De service", oppert onze co-commentator. "Als je daaruit genoeg druk kan ontwikkelen, kan je de match controleren. Zowel bij Asterix Avo als Gent zijn er mogelijkheden om de receptie onder druk te zetten."





De doorslaggevende factor zondag? Het antwoord volgt vanaf 16.55 op VRT Canvas, Radio 1 en via onze livestream!