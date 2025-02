Derde keer, goede keer voor Menen? Kijk zondag om 13.30 u naar de bekerontknoping tegen Roeselare

Het wordt stilaan een West-Vlaamse traditie in het Sportpaleis. Voor het derde jaar op rij staan Menen en Roeselare tegenover elkaar in de bekerfinale. In de vorige edities van het duel ging die laatste steeds met de bloemen lopen. Komt daar zondag verandering in? Kijk en luister vanaf 13.30 uur via VRT1, Radio 1 of de livestream op deze pagina.