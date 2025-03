Asterix Avo Beveren raast na valse start voorbij uitdager Gent op weg naar 19e bekerwinst

Wat begon met een dramatische reeks, eindigde in de 19e beker in de clubgeschiedenis. Asterix Avo Beveren heeft een valse start in de bekerfinale tegen Gent helemaal goedgemaakt. De titelverdediger schakelde na een razend spannende eerste set een versnelling hoger en keek nooit achterom. Een logische 3-1-eindstand tot gevolg.

Even later - pas bij 27-29 - viel dan toch het doek over de eerste set die bol stond van de omwentelingen.

Zo stevig het over en weer ging in de opener, zo duidelijk was het eenrichtingsverkeer in de tweede set.



Asterix Avo Beveren bouwde rust in door de blokverdediging neer te zetten als een huis. Het gaf Iris Vos de ruimte om er een kleine onewomanshow van te maken. De Nederlandse hoekspeelster - met 25 punten achter haar naam - knalde eigenhandig de bordjes in evenwicht.



Het signaal voor Gent om weer wat meer vechtlust in de ploeg te pompen. Even leek een nieuwe veldslag van het hoogste niveau in de maak, maar de bekerhouder had de goede flow te pakken. Setter Elise Van Sas speelde al haar aanvallende opties uit én duwde tenslotte zelf de 2-1 tegen de grond met een listige drop.



Niets kon de ploeg van Kris Vansnick nu nog van een derde bekertriomf op rij houden. Met een fikse eindsprint was die een feit. 25-15, het Sportpaleis barstte nog een laatste keer uit zijn voegen.