Roeselare verkoopt zijn huid duur, maar Pools topteam Zawiercie is een maatje te groot in de Champions League

Dat mocht Roeselare ook meteen ondervinden in de 1e set (17-25), waarin de bezoekers imponeerden met hun mokerslagen. De opslagdruk van Zawiercie was moordend, met vooral Karol Butryn als genadeloze beul met dienst.

Met Zawiercie kreeg Roeselare een naam over de vloer die misschien nog niet zo bekend in de oren klinkt bij het brede publiek, maar wie vicekampioen is in de sterke Poolse competitie moet wel van goeden huize zijn.

Zo kregen we opnieuw een spannende pot volleybal, met helaas voor Roeselare dezelfde afloop als in de 2e set. Al bij al wel een logische overwinning van een ijzersterk Zawiercie, maar Roeselare mocht ook met opgeheven hoofd naar de kleedkamer.

"Ik denk dat we tegen een offensief zeer sterke ploeg gebotst zijn", reageert Roeselare-speler Matthijs Verhanneman bij Sporza. "Het is lang geleden dat we hier in Roeselare zo onder druk gezet zijn in receptie."

"We hadden vooraf al gezien dat Zawiercie echt wel 6 spelers heeft die vanaf die servicelijn het verschil kunnen maken. En dat hebben ze ook gedaan."

Toch leek de thuisploeg na een lastige 1e set beter zijn draai te vinden. "We konden ons beter aanpassen aan die power en zo deden we toch de hele tijd mee", beaamt Verhanneman. "En als je er dan 2 sets zo dicht bij bent, heb je toch wel het gevoel van een gemiste kans."