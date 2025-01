LIVESTREAM: Roeselare is zeker van de CEV Cup na spannende tweede set tegen Innsbruck

Veerkracht nodig in set 2: 27-20

Innsbruck begon sterker aan de tweede set, maar al snel nam Roeselare de set weer in handen. In money time verloor de thuisploeg evenwel de greep op de set. Innsbruck kreeg in een spannend slot zowaar een setbal bij 24-25, maar dan stond Roeselare verdedigend als een huis. Seppe Van Hoyweghen mocht dit keer de set afwerken met een ace.